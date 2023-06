Brasil encara Senegal no último amistoso antes do início das Eliminatórias

O Brasil conclui nesta terça-feira, 20, sua passagem pela Europa. Ainda à espera de Carlo Ancelotti, a seleção brasileira enfrenta Senegal, às 16h (de Brasília), em Lisboa. Marcado para o estádio José Alvalade, O amistoso será o último compromisso da equipe comandada interinamente por Ramon Menezes antes de começar sua trajetória nas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Em setembro, o Brasil dá início à sua caminha nas Eliminatórias diante da Bolívia. E deve ter ainda à beira do gramado o interino Ramon, uma vez que a CBF tem um acordo verbal com o italiano Carlo Ancelotti, mas ele só começará seu trabalho em 2024, depois que terminar seu contrato com o Real Madrid, o que acontecerá em junho do próximo ano.

Enquanto isso, Ramon tem de responder as muitas perguntas sobre o profissional com o qual deve trabalhar e para o qual prepara relatórios táticos e com análise de desempenho de cada um dos atletas convocados.

“A cada preparação eu passo esse relatório, a gente já faz, aqui não vai ser diferente”, afirmou Ramon. Ele se habitou a não se aprofundar sobre o futuro comandante da seleção brasileira, embora tenha admitido que é quase impossível não falar sobre o assunto.

Interino Ramon Menezes prepara seleção para Ancelotti assumir em 2024 Foto: Albert Gea/Reuters

“Meu trabalho aqui foi totalmente voltado para esses dois jogos”, enfatizou o interino, que é técnico da seleção sub-20. A outra partida mencionada foi a goleada por 4 a 1 sobre Guiné, no último sábado, na Espanha. Além desse duelo, ele comandou a equipe no revés para Marrocos, em março. Sua ideia, agora, é que o Brasil faça um “jogo seguro, com controle das ações”, diante de Senegal.

Os líderes do elenco aprovaram o nome de Ancelotti em reunião com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Mas todos os convocados dizem gostar do trabalho do interino.

“Compramos a ideia dele, tentamos fazer nos treinos e nos jogos”, afirmou Lucas Paquetá, mais um a despistar sobre o sucessor de Tite. “Claro que a gente conversa, mas é só o presidente que pode falar o que vai acontecer. Temos que buscar fazer o nosso melhor e respeitar o professor Ramon”, completou o meio-campista, para o qual o longo vácuo entre a saída de Tite e a chegada de um novo comandante não atrapalhar a seleção no novo ciclo para o Mundial de 2026.

Brazil's Rodrygo, centre, celebrates after scoring his side's second goal during an international friendly soccer match between Brazil and Guinea at the RCDE Stadium in Barcelona, Spain, Saturday, June 17, 2023. (AP Photo/Joan Monfort) Foto: AP / AP

Liderada por Sadio Mané, astro do Bayern de Munique, Senegal atravessa uma de suas melhores fases na história. Sob comando do ex-jogador Aliou Cissé, a nação da África ocidental ganhou no ano passado a Copa Africana de Nações e derrubou a pecha de “sem título”. Na Copa do Catar, a seleção caiu nas oitavas de final para a Inglaterra.

BRASIL X SENEGAL

BRASIL: Ederson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Malcom, Vini Jr. e Richarlison. Técnico: Ramon Menezes.

SENEGAL: Dieng; Mendy, Seck, Diallo e Jakobs; Diatta, Gueye e Ciss; Jackson, Sarr e Mané. Técnico: Aliou Cissé

Juiz: Gustavo Correia (Portugal).

Horário: 16h (de Brasília).

Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa.

TV: Globo e SporTV.