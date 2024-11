Brasileirão: Palmeiras ainda pode ser campeão? Veja as contas

Diferentemente dos dois times à sua frente, o Internacional ainda conta com três jogos pela frente. O time gaúcho precisa vencer todos para ter chances. A equipe encara Flamengo, Botafogo e Fortaleza. Além disso, é necessário que o Palmeiras perca pelo menos um de seus dois jogos restantes, e o Botafogo perca contra o São Paulo, na rodada final.

O Palmeiras volta a campo dia 4, contra o Cruzeiro, no Mineirão. Já o Internacional visita o Flamengo, no Maracanã, no domingo. O primeiro a voltar a campo entre os três postulantes ao título é o Botafogo, que decide a Libertadores no sábado contra o Atlético-MG.