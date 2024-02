Brentford x Manchester City: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Manchester City visita o Brentford nesta segunda-feira, dia 5, em partida que encerra a 23ª rodada do Campeonato Inglês. A equipe comandada pelo técnico Pep Guardiola ocupa a terceira posição na tabela, somando 46 pontos, e precisa da vitória para se aproximar do líder Liverpool, com 51. Por outro lado, os Bees estão na 15ª colocação, com 22 pontos, mantendo-se três acima da zona de rebaixamento.

O histórico geral do confronto revela equilíbrio. Em 18 duelos oficiais, o Manchester City acumula nove vitórias, enquanto o Brentford tem sete triunfos, além de dois empates. O jogo desta segunda começa às 17h (de Brasília), no Estádio Gtech Community, em Londres.

Brentford e Manchester City entram em campo nesta segunda-feira, pelo Campeonato Inglês. Foto: Arte/ Estadão

BRENTFORD X MANCHESTER CITY: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO INGLÊS

DATA: 05/02 (segunda-feira).

05/02 (segunda-feira). HORÁRIO: 17h (horário de Brasília).

17h (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Gtech Community, em Londres (ING).

ONDE ASSISTIR BRENTFORD X MANCHESTER CITY AO VIVO

ESPN (TV fechada).

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE BRENTFORD E MANCHESTER CITY

BRENTFORD: Flekken; Mee, Pinnock e Collins; Roerslev, Norgaard, Jensen, Janet e Reguilón; Maupay e Toney. Técnico: Thomas Frank.

Flekken; Mee, Pinnock e Collins; Roerslev, Norgaard, Jensen, Janet e Reguilón; Maupay e Toney. Thomas Frank. MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Aké, Rúben Dias e Gvardiol; Kovacic e Rodri; De Bruyne e Bernardo Silva; Grealish (Álvarez); Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BRENTFORD E MANCHESTER CITY