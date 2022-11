Bruno Fernandes classifica Portugal para as oitavas da Copa e complica o Uruguai

Cristiano Ronaldo tentou, mas Bruno Fernandes foi o nome de Portugal na vitória por 2 a 0 sobre o Uruguai nesta segunda-feira, no Estádio Lusail, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo do Catar. O meia do Manchester United foi o motor lusitano na etapa inicial, foi às redes duas vezes na etapa complementar, classificando Portugal antecipadamente paras as oitavas de final.

A seleção uruguaia tem uma única opção: vencer Gana na sexta-feira e torcer por tropeço sul-coreano diante de Portugal para se classificar em segundo lugar no Grupo e possivelmente cruzar com o Brasil nas oitavas de final. Portugal lidera a Chave com seis pontos, em seguida vem Gana, com três. Coreia do Sul e Uruguai dividem a lanterna com um, tendo os asiáticos vantagem pelo saldo de gols.

Os dois times começaram arriscando chutes de média distância, demonstrando certa pressa. Cristiano Ronaldo exibia suas habilidades com assistências plásticas aos companheiros da seleção portuguesa, que tomou as rédeas da partida, controlando a posse de bola e apertando o Uruguaia com marcação em linha alta. João Félix e William Carvalho levaram perigo. Darwin Núñez era o escape de velocidade dos sul-americanos pelos flancos.

Bruno Fernandes tem atuação de gala e classifica Portugal para as oitavas da Copa do Mundo. Foto: Pablo Porciuncula/ AFP

A estratégia portuguesa de controlar a posse de bola estrangulava as possibilidades do Uruguai de usufruir da qualidade técnica ofensiva de Darwin Núñez, Cavani e Federico Valverde. A movimentação de Bruno Fernandes puxava a atenção da defesa uruguaia, abrindo brechas para os outros meias e atacantes de Portugal se aproximarem da meta. Nenhuma finalização, no entanto, causou problemas ao goleiro Rochet.

Em uma das escassas chances do Uruguai, aos 31 minutos, Betancur fez fila na defesa portuguesa, ficou frente a frente com o goleiro e acabou parando em Diogo Costa. A partir desse lance, o jogo ganhou em emoção e velocidade, mas rapidamente o cansaço bateu, e o ritmo voltou a ser mais controlado até o apito final da primeira etapa.

Uma imagem que marcou o primeiro tempo foi a saída de campo de Nunes Mendes. O jovem de 20 anos do Paris Saint-Germain sentiu uma lesão muscular e deixou o campo chorando, direto para o vestiário, dando lugar a Raphaël Guerreiro.

Nuno Mendes deixa o campo aos prantos em Doha. Foto: Patricia de Melo Moreira/ AFP

No início do segundo tempo, o jogo foi paralisado após um torcedor invadir o gramado com uma bandeira do movimento LGBT+. Em pouco tempo, a partida foi retomada.

Aos oito minutos, a insistência ofensiva de Portugal surtiu efeito. Bruno Fernandes cruzou da esquerda em direção à pequena área. Cristiano Ronaldo se movimentou, subiu de cabeça, enganou o goleiro Rochet e a bola morreu no fundo da rede. O astro saiu comemorando, mas a Fifa concedeu o gol a Bruno Fernandes.

Cristiano Ronaldo comemorou o gol, mas Bruno Fernandes foi considerado o autor. Foto: Odd Andersen/ AFP

Para reagir em campo, o técnico Diego Alonso abriu mão do sistema de três zagueiros, colocando o veloz atacante Pellistri no lugar de Godín. Arrascaeta, craque do Flamengo, também entrou em campo, na posição de Vecino, fazendo sua estreia no Mundial do Catar. A entrada do meia deu nova dinâmica ao time uruguaio.

Aos 28, o Uruguai quase empatou após uma bela finalização na entrada da área, de primeira, de Gómez que acertou a trave esquerda do goleiro Diogo Costa. Minutos depois, Arrascaeta cobrou falta, a bola sobrou no bico da pequena área para Luis Suárez, que mandou para fora. O jogador do Flamengo também desperdiçou uma oportunidade na cara do gol. A blitz uruguaia seguia pressionando Portugal atrás do gol de empate.

Arrascaeta fez sua estreia no Catar, mas não conseguiu ajudar o Uruguai. Foto: Odd Andersen/ AFP

Nos acréscimos, um balde de água fria nas pretensões uruguaias. Bruno Fernandes deu um toque por entre as pernas de Giménez na área, o jogar uruguaio no movimentou de queda tocou com a mão na bola. O árbitro iraniano Alireza Faghani foi chamado ao VAR e assinalou a penalidade máxima. Bruno Fernandes bateu e marcou seu segundo gol no jogo, dando números finais à partida. Ele ainda teve chance de fazer o terceiro, mas Rochet defendeu. Palhinha também acertou a trave.

Na próxima sexta-feira, às 12h, Portugal mede forças com a Coreia do Sul no Education City. No mesmo horário, o Uruguai decide sua vida diante da seleção ganesa, no Al Janoub.

FICHA TÉCNICA

PORTUGAL 2 x 0 URUGUAI

PORTUGAL: Diogo Costa; João Cancelo, Pepe, Rúben Dias e Nuno Mendes (Raphaël Guerreiro); William Carvalho (João Palhinha), Rúben Neves (Rafael Leão), Bruno Fernandes e Bernardo Silva; João Félix (Matheus Nunes) e Cristiano Ronaldo (Gonçalo Ramos). Técnico: Fernando Santos.

URUGUAI: Rochet; Giménez, Godín (Pellistri) e Coates; Varela, Valverde, Betancur, Vecino (Arrascaeta) e Olivera (Viña); Darwin Núñez (Gómez) e Cavani (Suárez). Técnico: Diego Alonso.

GOLS: Bruno Fernandes aos 8 e aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO: Alireza Faghani (Irã).

CARTÕES AMARELOS: Betancur, Rúben Neves, Olivera, João Félix, Rúben Dias.

PÚBLICO: 88.668 torcedores.

LOCAL: Estádio Lusail, no Catar.