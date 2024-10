Campeonato Brasileiro, Premier League e mais: veja os placares de hoje, sábado (5), no futebol

A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro foi finalizada neste sábado (5), com sete partidas. Por conta das eleições municipais pelo Brasil no domingo, a rodada do Brasileirão teve o encerramento neste sábado.

O Botafogo conseguiu abrir vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. O time carioca superou o Athletico-PR fora de casa por 1 a 0 e chegou aos 60 pontos. O Palmeiras, vice-líder, não passou de um empate em 0 a 0 com o Red Bull Bragantino, somando agora 57 pontos. Na parte de baixo da tabela, o Corinthians segue na zona de rebaixamento, após empate em 2 a 2 com o Internacional.

Igor Jesus comemora o gol do Botafogo contra o Athletico-PR Foto: Vitor_Silva

O sábado também foi agitado nas principais ligas da Europa. Na Premier League, em jogo marcado pela lesão do goleiro brasileiro Alisson, o Liverpool bateu o Crystal Palace por 1 a 0. Os Reds lideram o Campeonato Inglês, com 18 pontos. O vice-líder Manchester City derrotou o Fulham por 3 a 2 e soma 17 pontos.

Na Espanha, Vinicius Jr marcou na vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Villarreal. O time merengue, agora com 21 pontos, encostou no líder Barcelona, que tem a mesma pontuação.

VEJA OS PRINCIPAIS RESULTADOS DO FUTEBOL NESTE SÁBADO, 5 DE OUTUBRO

Campeonato Brasileiro

16h30 - Atlético-MG 2 x 2 Vitória

16h30 - Red Bull Bragantino 0 x 0 Palmeiras

16h30 - Athletico-PR 0 x 1 Botafogo

19h - Bahia 0 x 2 Flamengo

19h - Corinthians 2 x 2 Internacional

19h - Cuiabá 2 x 0 São Paulo

21h - Vasco 1 x 1 Juventude

Série B do Campeonato Brasileiro

17h - Ponte Preta 1 x 0 Botafogo-SP

17h - Ituano 1 x 0 Guarani

18h - Mirassol 1 x 0 Vila Nova

Premier League

08h30 - Crystal Palace 0 x 1 Liverpool

11h - Arsenal 3 x 1 Southampton

11h - Brentford 5 x 3 Wolverhampton

11h - Leicester 1 x 0 Bournemouth

11h - Manchester City 3 x 2 Fulham

11h - West Ham 4 x 1 Ipswich

13h30 - Everton 0 x 0 Newcastle

La Liga

09h - Espanyol 2 x 1 Mallorca

11h15 - Getafe 1 x 1 Osasuna

13h30 - Las Palmas 0 x 1 Celta de Vigo

13h30 - Valladolid 1 x 2 Rayo Vallecano

16h - Real Madrid 2 x 0 Villarreal Serie A

10h - Udinese 1 x 0 Lecce

13h - Atalanta 5 x 1 Genoa

15h45 - Internazionale 3 x 2 Torino

Bundesliga