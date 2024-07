Canadá elimina Venezuela nos pênaltis e vai encarar a Argentina na semifinal da Copa América

O Canadá está na semifinal da Copa América, depois de vencer a Venezuela, nesta sexta-feira, nos pênaltis, por 4 a 3, após empate no tempo normal por 1 a 1, em Dallas. Os canadenses enfrentam os argentinos, terça-feira, às 21 horas, em Nova Jersey.

A disputa foi intensa no primeiro tempo. Com jogadores fortes fisicamente, o Canadá teve a iniciativa no ataque e apostou em lançamentos longos.

Já a Venezuela, confiante pelas três vitórias conquistadas na fase de grupos, tinha na velocidade de Soteldo pelos lados de campo e o oportunismo de Rondón suas principais armas.

Ismaël Koné fechou as penalidades e classificou os canadenses para a semifinal. Foto: Julio Cortez/AP

A primeira grande chance foi canadense. Aos 11 minutos, o zagueiro Aramburu salvou duas vezes quase em cima da linha, depois que o goleiro Romo fico fora do lance. Mas o gol do Canadá não demorou a sair. Aos 12, Jonathan David escapou pela direita e cruzou Shaffelburg, que se antecipou à marcação para abrir a contagem.

A Venezuela não se intimidou e teve duas chances com o artilheiro Rondón. Mas foi o Canadá que quase marcou de novo, aos 25 minutos, quando Jonathan David, em rápido contra-ataque, perdeu grande oportunidade diante de Romo.

O jogo continuou aberto, com as duas seleções se revezando no ataque, mas a maior chance foi de novo canadense, com Laryea, aos 30 minutos.

Venezuelanos empolgaram-se com 100% de aproveitamento na primeira fase, mas caíram nos pênaltis nas quartas de final. Foto: Juan Mabromata/AFP

O entusiasmo das equipes se manteve na segunda etapa. A diferença é que a Venezuela se jogou ao ataque. As duas equipes colecionaram boas chances de marcar.

Aos seis minutos, o canadense Larin, livre, chutou por cima. Aos 12, foi a vez do venezuelano Eduard Bello quase empatar. O goleiro fez boa defesa e mandou para escanteio.

O empate da Venezuela veio aos 18 minutos e golaço de Rondón quase do meio de campo. O Canadá não se intimou e quase venceu no tempo normal. Mas a disputa da vaga para as semifinais foi para os pênaltis e o Canadá venceu por 4 a 3.