Thiago Carpini foi apresentado oficialmente como novo treinador do São Paulo nesta segunda-feira. Em sua primeira entrevista coletiva pelo tricolor paulista, o profissional de 39 anos elogiou Dorival Júnior, que deixou a equipe após aceitar o convite da CBF para treinar a seleção brasileira, e enalteceu a oportunidade de trabalhar com Muricy Ramalho, atual coordenador técnico do clube.

“A gente assume um trabalho excelente. Vamos potencializar o que está dando certo e propor algumas ideias”, afirmou Carpini. “Espero que o Muricy seja meu Telê”, completou, fazendo referência ao trabalho do coordenador como auxiliar do histórico comandante tricolor.

O treinador afirmou que está pensando na montagem do elenco e não somente nos 11 titulares. Carpini definiu o elenco do São Paulo como “forte, bom e qualificado”. Sobre novas contratações, o técnico afirmou que peças pontuais chegar se surgirem oportunidades e citou duas posições: lateral e atacante.

Thiago Carpini é apresentado no São Paulo. Foto: Rubens Chiri/spfc.net

“A gente vai definir um plantel onde fique bem definido os comportamentos individuais e coletivos dentro de cada competição”, afirmou o técnico. “Jogo a jogo gente vai definir o que tem de melhor. Então não tem como definir quem é titular. A gente vai intercalando. Vamos valorizar o todo e dentro do todo vamos ter os protagonistas.”

A temporada marca o retorno do São Paulo à Copa Libertadores, principal competição do continente, após anos de ausência. Antes da Libertadores, porém, 2024 também apresenta uma novidade para o time em relação aos anos anteriores: a Supercopa do Brasil.

O jogo, marcado para o dia 6 de fevereiro, coloca frente a frente o campeão da Copa do Brasil (São Paulo) contra o vencedor do Brasileirão (Palmeiras). Carpini, porém, disse que o clássico valendo taça ainda não é prioritário em seu planejamento. “Nossa final da Supercopa é o Santo André, no sábado”, afirmou o técnico, referindo-se ao primeiro jogo do São Paulo no Paulista.

Continua após a publicidade

Com bons trabalhos em 2023, sendo vice-campeão paulista com o Água Santa e levando o Juventude à elite do Brasileiro, Carpini foi questionado sobre a pouca experiência e também como planeja utilizar Lucas, Luciano e James Rodríguez. O meia colombiano teve poucas chances com Dorival e passou a maior parte do tempo no banco de reservas.

“Tenho ouvido muito em relação à idade, mas me preparei para este momento. A capacidade não está atrelada à idade. Todo mundo foi jovem um dia”, comentou. “O James tem uma função mais específica. Os outros têm mais alternativas, mais leque de opções. Lucas faz mais de uma função, e o Luciano também. Vamos adaptar para fluir o que ele tem de melhor.”

O São Paulo estreia no Campeonato Paulista no sábado, 20, contra o Santo André, no Morumbi. O tricolor paulista está no Grupo D, com Botafogo-SP, Novorizontino e São Bernardo. Nesta fase, times da mesma chave não se enfrentam. Os dois melhores de cada um dos quatro grupos avançam às quartas de final.