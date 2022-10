Casillas afirma ser gay, apaga postagem e alega ter sido hackeado

Continua após a publicidade

Iker Casillas, ex-goleiro do Real Madrid e da seleção da Espanha, afirmou em seu perfil no Twitter neste domingo, 9, que é gay. “Espero que me respeitem: sou gay”, disse o capitão da conquista espanhola da Copa do Mundo de 2010.

A manifestação do ex-atleta chamou atenção do mundo dos esportes, mas cerca de uma hora depois da postagem, Casillas deletou a mensagem e afirmou que havia sido vítima de hackers.

“Conta hackeada. Por sorte está tudo bem. Desculpas a todos os meus seguidores. E mais desculpas à comunidade LGBT”, postou em suas redes sociais.

Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. 🙏 — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 9, 2022

Antes da postagem ser deletada, Carles Puyol, ex-zagueiro do Barcelona e companheiro de seleção de Casillas, comentou a declaração do ex-goleiro. “É hora de contar nossa história, Iker”, respondeu Puyol em uma postagem já deletada.

Após a repercussão negativa de sua fala, o ex-jogador catalão pediu desculpas por sua brincadeira e assumiu seu erro. “Me equivoquei. Desculpe por uma brincadeira boba sem má intenção e totalmente fora do lugar. Entendo que posso ter sido insensível. Todo o meu respeito e apoio à comunidade LGBTQIA+”, disse Puyol em seu Twitter.

Me he equivocado. Perdón por una broma torpe sin ninguna mala intención y absolutamente fuera de lugar. Entiendo que puede haber herido sensibilidades. Todo mi respeto y apoyo a la comunidad LGTBIQA+ — Carles Puyol (@Carles5puyol) October 9, 2022

De acordo com a imprensa espanhola, a postagem de Casillas foi uma tentativa de ironizar os rumores sobre sua vida amorosa. Nos últimos meses, o nome do ídolo do Real Madrid foi veiculado como possível affair de famosas como a cantora Shakira, a atriz Melyssa Pinto e a estilista Rocío Osorno.