Celta de Vigo x Real Madrid: onde assistir, horário e escalação das equipes

Celta de Vigo e Real Madrid se enfrentam nesta sexta-feira no estádio de Balaídos, em Vigo, pela 3ª rodada do Campeonato Espanhol. Visitante, o clube merengue tenta seguir com 100% de aproveitamento no início da temporada 2023/2024. A partida acontece às 16h30 (horário de Brasília).

Com apenas o título da Copa do Rei no último ano, o Real Madrid perdeu Benzema para a Arábia Saudita, mas se reforçou com Jude Bellingham, terceira maior contratação da história do clube. A meta é voltar a conquistar a Champions League e destronar o Barcelona no Espanhol.

Celta de Vigo e Real Madrid se enfrentam pelo Campeonato Espanhol. Foto: Arte/Estadão

CELTA DE VIGO X REAL MADRID

LOCAL: Vigo.

ESTÁDIO: Balaídos.

DATA: 25/08/2023 (sexta-feira).

HORÁRIO: 16h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Star+ (streaming).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES

CELTA DE VIGO : Villar; Mingueza, Starfelt, Aidoo, Nunez e Cervi; De la Torre, Beltrán e Bamba; Larsen e Iago Aspas. Técnico : Rafa Benítez

: Villar; Mingueza, Starfelt, Aidoo, Nunez e Cervi; De la Torre, Beltrán e Bamba; Larsen e Iago Aspas. : Rafa Benítez REAL MADRID: Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba e Fran Garcia; Valverde, Tchouameni e Camavinga; Bellingham; Rodrygo e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti

ÚLTIMOS RESULTADOS