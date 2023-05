Cerro Porteño x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Palmeiras visita nesta quarta-feira o Cerro Porteño, em Assunção, capital do Paraguai, pela quarta rodada do Grupo C da Copa Libertadores. A equipe alviverde soma seis pontos na tabela, enquanto os paraguaios têm três.

No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ostenta a vice-liderança e vem de dois empates consecutivos. O Cerro Porteño, por sua vez, ocupa a mesma colocação no Torneio Apertura do Campeonato Paraguaio, mas já não pode mais ser campeão.

CERRO PORTEÑO x PALMEIRAS

DATA: 24/05/2023 (quarta-feira).

HORÁRIO: 19h (horário de Brasília).

LOCAL: Estádio General Pablo Rojas (La Olla Azulgrana), em Assunção, no Paraguai.

Cerro Porteño e Palmeiras medem forças em Assunção nesta quarta. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

ESPN

Star+

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CERRO PORTEÑO : Jean; Daniel Rivas (Espínola), Juan Patiño, Eduardo Brock e Báez; Piris da Motta, Bobadilla, Carrizo e Aquino; Morales e Diego Churín. Técnico : Facundo Sava.

: Jean; Daniel Rivas (Espínola), Juan Patiño, Eduardo Brock e Báez; Piris da Motta, Bobadilla, Carrizo e Aquino; Morales e Diego Churín. : Facundo Sava. PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Luan, Gustavo Gómez (Naves) e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

20/05 - Cerro Porteño 1 x 2 General Caballero - Campeonato Paraguaio

20/05 - Santos 0 x 0 Palmeiras - Campeonato Brasileiro