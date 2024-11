Chelsea x Arsenal na Premier League: onde assistir ao vivo e escalações

Os Blues vão para o jogo embalados por uma goleada de 8 a 0 sobre o modesto clube armênio Noah. O jogo serviu para o técnico Enzo Maresca testar possibilidades e jogadores até então menos utilizados. O time de Mikel Arteta, por outro lado, busca se recompor após perder para a Internazionale pelo placar mínimo na Liga dos Campeões.

Atualmente os dois times estão empatados com 18 pontos na tabela em 10 rodadas disputadas. O Chelsea, porém fica com a 4ª colocação com 20 gols a favor, enquanto o Arsenal tem 17. Os dois rivais têm exatamente 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas até aqui.