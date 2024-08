Chelsea x Manchester City no Inglês: onde assistir ao vivo e escalações

De um lado, o time de Pep Guardiola inicia sua busca pela 5ª taça seguida da Premier League. Do outro, os londrinos estão começando uma nova era com o técnico Enzo Maresca assumindo o comando da equipe.

Reece James, do Chelsea, está lesionado e suspenso, mas o técnico italiano tem poucos outros problemas de lesão para lidar. Pedro Neto e Marc Guiu estão entre os jogadores que podem estrear pelos Blues. Do outro lado, entretanto, o City estará sem Rodri e Oscar Bobb. Phil Foden, Kyle Walker e John Stones serão avaliados, enquanto Jack Grealish deve retornar e Kevin De Bruyne deve começar no meio-campo.