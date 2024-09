Chile x Bolívia nas Eliminatórias: onde assistir, horário e escalação

Chile e Bolívia se enfrentam nesta terça-feira, 10, às 18h (de Brasília), no estádio Nacional do Chile, em Santiago, em partida válida pela 8ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em crise nas classificatórias até aqui, as seleções tentam se recuperar antes do início do segundo turno. O jogo tem transmissão do SporTV.

Donos da casa, a seleção chilena é a penúltima colocada nas Eliminatórias da América do Sul para o Mundial. A equipe tem cinco pontos, com uma vitórias e dois empates em sete jogos. Já são quatro jogos sem vencer – no último duelo, perdeu para a Argentina, sem Lionel Messi, fora de casa. Para a Bolívia, o momento é mais favorável. Mesmo que a seleção esteja na oitava colocação do torneio, somou seis pontos nos últimos três jogos. Foram as únicas vitórias da Bolívia nas Eliminatórias até aqui, sobre Peru e Venezuela. Em caso de vitória, pode terminar a rodada na zona de classificação para a Copa do Mundo.

Chile e Bolívia se enfrentam pelas Eliminatórias da Copa. Foto: Arte/ Estadão

CHILE X BOLÍVIA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DAS ELIMINATÓRIAS

Data: 10/09/2024.

Horário: 18h (de Brasília).

Local: Estádio Nacional do Chile, em Santiago, no Chile.

ONDE ASSISTIR A CHILE X BOLÍVIA AO VIVO PELO BRASILEIRÃO

SporTV (TV fechada).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CHILE

CHILE: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Matías Catalán, Paulo Díaz e Thomas Galdames; Osorio, Rodrigo Echeverría, Loyola, Dávila e Marcelino Núñez; Vargas. Técnico: Ricardo Gareca.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BOLÍVIA

BOLÍVIA: Carlos Lampe; Daniel Medina, Luis Haquín e Marcelo Suárez; Héctor Cuellar, Robson Matheus, Lucas Chávez e Roberto Fernández, Henry Vaca, Ramiro Vaca e Algarañaz. Técnico: Oscar Villegas.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CHILE E BOLÍVIA