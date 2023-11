Chile x Paraguai: onde assistir, horário e escalação das seleções

Após um início ruim nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, Chile e Paraguai se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), em Santiago, a fim de recuperar terreno na disputa por uma das seis vagas diretas rumo ao Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.

Pelo desempenho apresentado pelas duas seleções, não há indícios de que o público presente no Estádio Monumental David Arellano (casa do Colo-Colo) possa acompanhar uma grande partida de futebol. Mas diante do número elevado de vagas em disputa, jogos como esse serão decisivos para definir os indicados da Conmebol.

O duelo desta noite também marca o reencontro do técnico Eduardo Berizzo, hoje no Chile, com a seleção paraguaia, com a qual fracassou nas últimas Eliminatórias. Uma das dúvidas entre os chilenos é em qual posição atuará Alexis Sánchez. O Paraguai tem problemas e não contará com o lesionado Miguel Almirón.

Chile e Paraguai medem forças nesta quinta em Santiago. Foto: Arte/ Estadão

CHILE X PARAGUAI: TUDO SOBRE O JOGO PELAS ELIMINATÓRIAS

DATA : 16/11 (quinta-feira).

: 16/11 (quinta-feira). HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. LOCAL: Estádio Monumental David Arellano, em Santiago.

ONDE ASSISTIR CHILE X PARAGUAI AO VIVO

SporTV 3

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO CHILE

Chile: Brayan Cortés; Matías Catalán, Gary Medel, Guillermo Maripán e Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Rodrigo Echeverría e Víctor Dávila; Alexis Sánchez, Ben Brereton e Damián Pizarro. Técnico: Eduardo Berizzo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO PARAGUAI

PARAGUAI: Carlos Coronel; Robert Rojas, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena e Junior Alonso; Gastón Giménez, Mathías Villasanti, Matías Rojas e Ramón Sosa; Antonio Sanabria e Óscar Cardozo. Técnico: Daniel Garnero.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CHILE E PARAGUAI