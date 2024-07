Lateral do Internacional sofre forte choque e fica desacordado em campo; veja o lance

Em meio à preocupação com a saúde do jogador, surgiu a informação de que Renê não deveria estar em campo na partida contra o Vasco. O lateral havia recebido o terceiro cartão amarelo na rodada anterior, contra o Fluminense, o que resultaria em suspensão automática. No entanto, o árbitro da partida não registrou o cartão amarelo na súmula, o que permitiu que o lateral fosse escalado para o jogo desta rodada.

Renê foi substituído pelo zagueiro Robert Renan aos 46 minutos do primeiro tempo. O Internacional vai perdendo a partida válida pela décima quinta rodada do Campeonato Brasileiro pelo placar de 2 a 0 para o Vasco na reestreia do time gaúcho no Beira Rio. O estádio não foi utilizado até então por conta das enchentes no Rio Grande do Sul que impossibilitaram o estádio de ser utilizado por 70 dias.