Colômbia x Panamá na Copa América: onde assistir ao vivo e escalação das seleções

Após empatar com o Brasil, a seleção colombiana avançou em primeiro do Grupo D e chegou as quartas de final como franca favorita no duelo contra a equipe panamenha. Para o técnico Néstor Lorenzo, a baixa é o meia Jefferson Lerma, que está suspenso da partida.

Do outro lado do campo, o time comandado por Thomas Christiansen busca surpreender e conquistar uma classificação improvável. Para o confronto, o meia Adalberto Carrasquilla continua suspenso e deve ser substituído mais uma vez por Jovani Welch.