Colônia x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Bayern de Munique, segundo colocado na tabela do Campeonato Alemão, encara o Colônia neste sábado em busca de seu 11º título consecutivo da competição. A partida acontece às 10h30 (horário de Brasília) e tem transmissão do OneFootball, plataforma de streaming. Eliminado da Champions League e da Copa da Alemanha, o Bayern pode terminar a temporada sem títulos em caso de tropeço.

A dois pontos do Borussia Dortmund, o Bayern precisa vencer o Colônia fora de casa e torcer para o rival tropeçar na partida contra o Mainz, no Signal Iduna Park. Em caso de empate no outro jogo, o time de Munique seria campeão nos critérios de desempate do saldo de gol.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Colônia, Alemanha.

ESTÁDIO: RheinEnergieStadion.

DATA: 27 de maio de 2023 (sábado).

HORÁRIO: 10h30 (horário de Brasília).

Colônia e Bayern de Munique se enfrentam neste sábado pelo Campeonato Alemão. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

OneFootball (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

COLÔNIA : Marvin Schwäbe; Breno Schmitz, Hübers, Chabot e Jonas Hector; Ellyes Skhiri, Eric Martel, Ljubicic, Florian Kainz e Linton Maina; Davie Selke. Técnico : Steffen Baumgart.

: Marvin Schwäbe; Breno Schmitz, Hübers, Chabot e Jonas Hector; Ellyes Skhiri, Eric Martel, Ljubicic, Florian Kainz e Linton Maina; Davie Selke. : Steffen Baumgart. BAYERN DE MUNIQUE: Yann Sommer; Mazraoui, Pavard, De Ligt e Cancelo; Kimmich, Sané, Müller, Musiala e Coman; Serge Gnabry. Técnico: Thomas Tuchel.