Como Leila Pereira se tornou a mulher mais poderosa do futebol brasileiro

Não é fácil encontrar alguém que não conheça Leila Pereira. De desconhecida há uma década, a empresária de 60 anos passou a ser mulher mais poderosa do futebol brasileiro e a cartola mais conhecida do País graças à visibilidade que o Palmeiras lhe deu como patrocinadora e presidente. “O Palmeiras me tornou uma pessoa famosa”, confirmou ela em entrevistas recentes.

Leila Pereira se tornou a mulher mais poderosa do futebol brasileiro Foto: Alex Silva/Estadão

Não é incomum vê-la em eventos ou programas de entretenimento. Já foi no Mais Você, programa de Ana Maria Braga na Globo, no Faustão na Band e no Admiráveis Conselheiras, programa de entrevistas de Astrid Fontenelle no GNT. “Eu recebo convite, vou aos programas (de televisão), e gosto de conversar com as pessoas, gosto de expor as minhas ideias”, disse Leila ao Estadão há um mês, recusando o epíteto de dirigente popstar. “Não gosto de dizer que sou celebridade”.

Administradora e dona da Crefisa, empresa de crédito consignado, também foi convidada do tradicional Roda Viva, da TV Cultura, e do Canal Livre, da Band, para falar de seus negócios dos investimentos milionários no Palmeiras. Lá, foi incensada por Renata Fan, que a considera “forte”, “determinante” e “corajosa”.

Tem muito cartola que passa nos clubes e não tem utilidade nenhuma, pelo contrário, faria um favor se não estivesse estado no cargo. Pensei que precisava ajudar na visibilidade das mulheres e do futebol, na forma de administrar um clube sem medo, sem pensar na reeleição, em conchavos Leila Pereira

Nas suas entrevistas, não foge dos assuntos e gosta de dar respostas longas, embora seja direta. Suas declarações são enfáticas geralmente e controversas às vezes, com críticas e alfinetadas em seus opositores. A retórica não é rebuscada. O alvo do momento Savério Orlandi, seu rival na eleição. “Sou mulher objetiva e prática, sou executiva, gosto de executar, enquanto o candidato da oposição gosta de debater ideias”.

SÃO PAULO 21/10/2024 ESPORTE PRESIDENTE LEILA PEREIRA - A presidente da S.E Palmeira de entrevista exclusiva no ct da barra funda FOTO ALEX SILVA/ESTADAO

A principal executiva das empresas de seu marido, José Roberto Lamacchia, o homem responsável por lançá-la no mundo empresarial e com quem está casada há 40 anos, conquistou respeito no futebol, ambiente predominantemente masculino.

Três dirigentes que participaram de reuniões com Leila dizem que, quando ela fala, a maioria se cala para ouvi-la. Foi a presidente do Palmeiras uma das lideranças da Libra nas negociações com os clubes que resultaram no acordo com a Globo pelos direitos de transmissão das partidas do Brasileirão. Se não ela tivesse tomado a frente, o acordo não sairia, afirmaram cartolas envolvidos nas negociações.

Não sou várias pessoas, só uma só e falo a verdade. No futebol, as pessoas não estão acostumadas a ouvir a verdade, e quem trabalha com a verdade vai estar certo. Meu negócio, minha profissão, não é ser cartola, não vivo disso Leila Pereira

No Senado, foi tietada junho passado, quando esteve em meio aos parlamentares para depor na CPI das Apostas. Após seu depoimento, senadores e funcionários pediram fotos nos corredores do Congresso. Na oitiva, rebateu um comentário machista de Jorge Kajuru, presidente da comissão. “Normalmente mulher vai ao estádio e pergunta quem é a bola”, disse ele. “Kajuru, hoje tem presidente de clube mulher”, devolveu de bate-pronto a presidente do Palmeiras.

O seu plano, ao menos por ora, não é crescer como dirigente a ponto de buscar, por exemplo, ser presidente da CBF. “Eu vivo o agora. Minha vida é no Palmeiras”, afirmou a empresária, que se considera “uma dirigente diferente”.

Foi com coragem que ela enfrentou a WTorre para cobrar a gestora do Allianz Parque e fazer com que pagasse a milionária dívida, fruto de repasses não feitos anteriormente. No mês passado, clube e empresa selaram a paz depois de uma década e celebraram um acordo.

Controversa coletiva fez Leila mudar de postura

PUBLICIDADE Leila derrubou velhas lideranças e fez muitas alianças para ser eleita a primeira mulher presidente do Palmeiras há três anos. Conseguiu manter o amplo apoio que tem entre a maioria dos conselheiros durante seus três anos de mandato. Não sem, porém, arranhar sua imagem. Até conselheiros de seu grupo político e apoiadores se revoltaram e se incomodaram com a desastrosa entrevista coletiva, de outubro de 2023, em que a presidente deu a entender que foram as empresas dela que reergueram o clube a partir de 2015 e que o Palmeiras voltaria à segunda divisão se seu sucessor não seguir o mesmo caminho que o que ela pavimentou. “No dia que eu sair do Palmeiras, se entrar outro presidente que não siga esse mesmo caminho, eu não tenho dúvida nenhuma que o Palmeiras vai voltar a ser o que era em 2014″, dissera. Palmeirenses ilustres, da situação e da oposição, se incomodaram a ponto de mostrar em público o descontentamento. O ex-presidente Paulo Nobre, desafeto conhecido de Leila, foi um dos mais enfáticos ao escrever uma carta aberta para criticar a “arrogância e a soberba” da dirigente. “O Palmeiras não foi fundado em 2015. Dizer que, antes da senhora e das suas empresas aqui chegarem, vivíamos apenas de sofrimento fala muito mais sobre sua ignorância rotineira do que sobre nossa trajetória”, escreveu o ex-presidente.

Leila Pereira foi a chefe da delegação brasileira para amistosos da data Fifa Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Jantar de R$ 500 mil

Leila é frequentemente questionada pela torcida e por parte dos conselheiros, que alegam haver conflito de interesses na administração da empresária, o que ela afirma não existir, e também pelas promessas não cumpridas, como a redução no valor dos ingressos. Outra acusação é de abuso de poder financeiro na campanha presidencial ao gastar o que o rival não tem para ser reeleita.

Os opositores afirmam ter havido falta de transparência na definição das regras eleitorais e dizem que Leila “usa a máquina” na disputa, com o trabalho de funcionários pagos pelo Palmeiras funções em sua campanha.

A candidata da situação gastou R$ 50 mil para montar um estande na sede social do clube, R$ 100 mil para alugar o ginásio para o show da banda Jota Quest, contratada para o aniversário de 60 anos da presidente, e R$ 20 mil para alugar duas vezes o restaurante no quinto andar do clube.

Leila em discurso a apoiadores durante jantar em que lançou sua candidatura Foto: Ricardo Magatti/Estadão

Leila organizou dois jantares - um no dia 6 e outro no dia 21 de novembro - para associados convidados a ouvirem suas propostas. Só no segundo jantar, o mais lotado, estiveram 1.523 pessoas. Havia fila para entrar. Era tanta gente que muitos saíram sem comer as pizzas oferecidas de graça pela presidente, além de cervejas, refrigerantes e sucos à vontade.

O restaurante no quinto andar do clube comporta cerca de 500 pessoas. Ficou completamente lotado e, como não havia mais espaço disponível, Leila decidiu ampliar o evento para o sexto andar e para o bar que fica no térreo. A estimativa é que ela tenha gastado R$ 500 mil apenas nesse segundo evento.

“O meu opositor nunca colocou um centavo aqui. O candidato da oposição não fez nada como diretor e agora diz que vai fazer”, disparou a mandatária, em referência a Savério. No mesmo encontro, ela elencou os “presentes” aos associados, como a reforma do centro aquático, do playground e da quadra de tênis, disse defender o Palmeiras “contra tudo e contra todos” e afirmou ser uma “feminista light”.

“Admiro todos e luto pelas mesmas oportunidades. Gosto e quero estar ao lado dos que me apoiam”, afirmou, antes de ser aplaudida pelos apoiadores.