Como o Palmeiras pode ajudar o Corinthians a conquistar vaga na Libertadores 2025?

A vitória do Corinthians por 3 a 0 sobre o Bahia pelo Brasileirão garantiu o time paulista na Copa do Brasil do próximo ano. Agora, para coroar a recuperação da equipe, é possível buscar a vaga na Libertadores. Nessa missão, o rival Palmeiras pode ser um aliado.

PUBLICIDADE O time alviverde encara o Cruzeiro, na quarta-feira, pela 37ª rodada. Se os palmeirenses vencerem, os mineiros chegariam no máximo a 52 pontos, um a menos que o Corinthians, que somou 53 nesta terça-feira. Dessa forma, os corintianos poderiam até perder para o Grêmio na última rodada, que iriam ficar entre os oito primeiros. Um empate entre Palmeiras e Cruzeiro também favorece o Corinthians. Nesse cenário, mineiros e alvinegros paulistas poderiam até se igualar em pontos a depender da última rodada, mas os corintianos poderiam se dar melhor nos critérios de desempate.

Corinthians pode contar com ajuda do rival Palmeiras para ir à Libertadores. Foto: Alex Silva/Estadão

Se o Palmeiras perder para o Cruzeiro, a vaga ainda não estará confirmada até a rodada derradeira do Brasileirão. Neste caso, o Corinthians precisará, no mínimo, de um empate contra o Grêmio.

Publicidade

Derrotado nesta terça-feira, o Bahia também estará de olho no jogo do Palmeiras contra o Cruzeiro. O time de Rogério Ceni ainda tem chances de ir à Libertadores e pode chegar na última rodada, contra o Atlético-GO, dependendo apenas de si. Para isso, é preciso que os palmeirenses vençam ou empatem com o Cruzeiro.

Já se o Palmeiras perder, o time baiano chega em uma situação mais complicada, mas ainda com chances. A equipe teria de vencer os goianos e torcer para que o Cruzeiro não vença o Juventude.

Cruzeiro e Palmeiras vivem um cenário tenso no extracampo, após uma emboscada de integrantes da principal torcida organizada palmeirense a torcedores do time mineiro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou um ofício aos clubes determinando que o jogo seja disputado com portões fechados, por medida de segurança para evitar conflitos entre torcedores. O Governo de Minas Gerais recorreu à Justiça comum, solicitando que a partida seja realizada somente com cruzeirenses na arquibancada, e espera reverter a decisão. Ambas as diretorias se posicionaram contra a decisão da CBF.