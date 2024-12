Palmeiras bate recorde de faturamento em 10 meses de 2024; veja números

Um dos fatores que impulsionaram o mês de outubro, fazendo com que ele seja o melhor período do clube até o momento, foi o acordo que o Palmeiras fez com a WTorre, administradora do Allianz Parque. O clube vai receber R$ 117,1 milhões, sendo que, desse valor, R$ 50,1 milhões vão ser pagos à vista ao clube. A quantia é referente ao que a WTorre devia ao clube depois que deixou de fazer repasses referentes à receita pelo uso da arena palmeirense. O acordo entre as partes entrou no balancete de outubro.

Antes dos anos 2021-2020, o melhor faturamento do Palmeiras tinha sido em 2023, quando o clube conseguiu lucrar R$ 908 milhões. A expectativa do clube é que, em 2025, a meta de R$ 1 bilhão seja batida novamente, como divulgado no orçamento previsto para o próximo ano.