Como o São Paulo vai estrear no Paulistão com a pré-temporada nos Estados Unidos? Entenda

O São Paulo precisou antecipar a ida para a pré-temporada nos Estados Unidos por causa do calendário base divulgado pela CBF nesta terça-feira, 12. Nele, é definida a janela para os campeonatos estaduais, entre 12 de janeiro e 26 de março. Mais tarde, a Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou o sorteio do Paulistão 2025, com início em 15 de janeiro.

A participação do São Paulo na FC Series, a antiga Florida Cup, estava prevista para os dias 15 e 19 de janeiro, contra o Cruzeiro e outro adversário ainda não anunciado. Segundo o presidente Julio Casares, a viagem será antecipada, e a primeira rodada do Paulistão, para o São Paulo, será jogada no dia 19, quando o clube já estará de volta ao Brasil. Entretanto, Casares lamentou o aperto. "Claro que foi desconfortável, porque você anunciar uma mudança radical em novembro para janeiro... E as famílias de jogadores? E a integridade física dos caras que tem que se preparar? Eles programaram férias com filhos que estão na escola. Isso não é uma brincadeira. Então, eu acho que o calendário é bom discutir, mas quando a gente fala em planejamento tem que ser algo para o futuro", criticou o mandatário são-paulino na zona mista da cerimônia de lançamento do Paulistão.

Júlio Casares, presidente do São Paulo, lamentou calendário apertado, mas 'comemorou' início depois de 8 de janeiro, como chegou a ser previsto. Foto: Rodrigo Corsi/Ag. Paulistão

“Nos pegou de surpresa. (O calendário base) foi uma coisa meio de cima para baixo. Mas nós vamos lutar. Foi melhor. Era dia 8 (de janeiro), estavam dizendo. Então o São Paulo conseguiu essa” declarou

Uma das alterações no regulamento foi a possibilidade de inscrever mais atletas. Poderão ser inscritos até 30 jogadores na Lista A (quatro a mais que em 2024). Já a Lista B, que pode ter inscrições durante toda a competição, contará com jogadores da base.

“Houve uma compreensão de que não é assim (de cima para baixo) que se define. Nós temos que ter respeito pelos clubes, eu acho que hoje foi demonstrado isso”, disse Casares em elogios à FPF. “Nós vamos ter que nos adequar, mudar logística, antecipar algo, mas vamos fazer de tudo para chegar aqui com dignidade e estrear com o melhor que tivermos”, reiterou.

O São Paulo é sexto colocado no Brasileirão, com 57 pontos. A equipe briga por uma vaga direta na Libertadores. Casares comentou o rumor de que o Brasil teria mais uma vaga direta para a competição, no sentido de aliviar o calendário. O mandatário são-paulino não gosta da ideia.

“Regra posta é regra. Se tem a previsão de pré-Libertadores, você não pode suprimir para outro ano. É esse tipo de coisa que nós não conseguimos entender. É correr atrás de um remendo. Precisamos um pouquinho mais de serenidade para discutir isso, com mais tempo. Se for discutido, no tempo certo: ‘Ah, o Brasil vai ter tantas vagas e não tem pré-Libertadores, não tem playoff’. Vamos discutir com antecedência, mas nesse ano, eu sou contra”, enfatizou.

No sorteio do Paulistão, o São Paulo ficou no Grupo C, junto de Novorizontino, Água Santa e Noroeste. São quatro grupos, em que os integrantes de um jogam contra os dos outros três. Os dois melhores de cada grupo avançam para as quartas de final. Essa fase, assim como as semifinais, serão em jogo único. Já a final tem duas partidas, nos dias 16 e 26 de março.