Conferimos: Não teve mesmo cerveja na abertura da Copa do Mundo do Catar

ENVIADO ESPECIAL A DOHA - Nos arredores do estádio Al-Bayt, onde Catar e Equador jogam a partida que abrirá a Copa do Mundo de 2022, não teve cerveja com álcool antes do jogo. Assim, foi cumprida à risca a decisão de “remover os pontos de venda de cerveja dos perímetros dos estádios do Mundial no Catar”, determinada pelas autoridades do país, dois dias antes início da competição.

No entorno do estádio, não havia vestígios de quiosques pintados de vermelho, com a marca da Budweiser. Antes desta lei-seca versão catariana, os organizadores anunciaram regras para o consumo de cerveja: entre 3 horas e meia hora antes do início da partida, e uma hora depois do apito final. Mas isso acabou.

Agora, para a maioria dos torcedores cerveja oficial do torneio, só estará disponível nos camarotes ou em Fan-Zones, como a que foi instalada no Parque Al-Bidda, em Doha, em uma área com cerca de 300 mil metros. Mesmo assim, só depois das 19h. E não custará barato: cerca de 80 reais por um copo com meio litro, nem sempre estupidamente gelado.

Catar proibiu venda de cerveja com álcool durante jogos da Copa do Mundo 2022 Foto: EFE/ Antonio Lacerda

Segundo publicou o jornal americano The New York Times, a decisão de banir a cerveja foi definida pelo xeique Jassim bin Hamad bin Khalifa al-Thani – o todo-poderoso irmão do emir governante do Catar, o xeique Tamim ben Hamad al-Thani, que comanda o Catar desde 2013.

Sem qualquer espaço para negociação com a Fifa e nem com um de seus maiores patrocinadores, a Anheuser-Busch InBev. É o conglomerado dono da marca Budweiser -- e que, desde 1985 paga muito dinheiro para divulgar a sua marca nos Mundiais de futebol.

Na sua versão mais recente o valor do contrato entre a empresa e a entidade que governa o futebol, foi estimado em US$ 75 milhões, pelo período de quatro anos. Deverá quase dobrar de tamanho para o próximo ciclo: em 2026 a Copa do Mundo será disputada do em conjunto pelos Estados Unidos, Canadá e México. Isso explica porque, apesar de um tuíte mal-humorado da Budweiser, não deverá romper o vínculo que tem com a Fifa.

Isso abriria espaço para a concorrência, bem no momento em que o futebol será atração no maior mercado consumidor do planeta. Porém, é possível que a companhia consiga vantagens para compensar o que perdeu no Catar.

Para a Copa de 2022, os planos da Budweiser eram tão ambiciosos que ela havia instalado seu quartel-general, no Catar, no hotel de luxo W Hotel, em West Bay, a área mais nobre de Doha, onde receberá milhares de convidados durante o Mundial, para acompanhar as partidas.

A perda de visibilidade no Catar durante a Copa de 2022 é só o primeiro dos problemas para os executivos da Anheuser-Busch InBev. Sem poder contar com cervejarias na região do Golfo Pérsico, a companhia teve que transportar milhares de litros de cerveja para o Catar, a bordo de navios cargueiros. E precisou montar uma complexa operação logística para armazenar a cerveja em locais refrigerados para proteger latas e garrafas do clima escaldante.

Para quem não se importa em desembolsar o equivalente a 75 reais por 500 ml de cerveja, o consolo é que eles ainda poderão ser saboreados em locais e horários restritos, uma vez que a proibição do consumo de álcool só se aplica aos pontos de venda instalados em áreas públicas. Cerveja e outras bebidas, incluindo um champanhe oficial da Fifa e vinhos selecionados, ainda estavam disponíveis, também, nos camarotes mais caros do estádio e nos bares dos hotéis mais luxuosos de Doha.

Para poder vender álcool, pagam uma licença a um órgão do governo catariano e importam a bebida de uma única empresa autorizada a exercer a atividade, a Qatar Distribution Company. No Catar o consumo de bebidas alcoólicas em áreas não toleradas é considerado crime, que pode dar multa e até 6 meses de cadeia.

Para tentar minimizar o imenso prejuízo com a decisão, a Budweiser criou uma campanha de marketing de emergência: anunciou que doará todo o estoque de cerveja, que já estava no Catar, para o país a seleção que for a campeã mundial. Numa tentativa de dar notoriedade para a versão sem álcool da cerveja da marca, a Budweiser Zero.

Não por acaso, nos estádios as geladeiras nas cores vermelhas foram, providencialmente, substituídas pelas azuis, mais identificadas com a versão sem álcool. A esperança é que consumidores que nunca experimentaram este tipo de cerveja, acabem sendo conquistados. No mundo dos negócios, como diz o ditado, vão-se os anéis, mas ficam os dedos.