Copa do Mundo 2026: Times serão agrupados por região para facilitar deslocamentos entre países sede

As equipes que vão disputar a Copa do Mundo FIFA de 2026, organizado conjuntamente pelos Estados Unidos, Canadá e México, serão agrupadas por regiões para evitar longas viagens na primeira fase do torneio, anunciou nesta quarta-feira, 17, o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

Durante um evento em Los Angeles, onde foi revelado o logotipo oficial do torneio, Infantino afirmou que a mudança na fase de grupos se deveu à dimensão sem precedentes do próximo campeonato do mundo.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, no lançamento oficial da marca da Copa do Mundo da FIFA 2026 no Observatório Griffith Park em Los Angeles, Califórnia, nesta quarta-feira, 17. Foto: ETIENNE LAURENT / EFE

Será a primeira Copa do Mundo com 48 equipes, diferentes das 32 que disputaram o troféu no Catar em 2022, e será também a primeira vez que três países acolherão conjuntamente o torneio.

“O desafio é toda a logística” envolvida na organização em três países anfitriões, disse Infantino.

“É um continente: três países e não três países pequenos, três países grandes. As distâncias, os horários, as diferenças climáticas também: altitude no México, nível do mar em outros lugares”, acrescentou o chefe da FIFA.

Neste contexto, é vital que a FIFA crie o ambiente adequado para que as equipes e os adeptos tenham as melhores condições possíveis, afirmou Infantino.

Continua após a publicidade

O ambiente adequado significa “não ter de viajar demais, especialmente no início”.

As viagens e a organização das bases e da mobilidade das equipes na competição foram debatidas numa reunião em Doha, na semana passada, com os 32 treinadores envolvidos no Campeonato do Qatar, disse Infantino.

Em 2026 “haverá algumas deslocações, mas vamos coordená-las e garantir as melhores condições possíveis para as equipes”, disse Infantino.

“O futebol deve ser o esporte número um na América do Norte”, afirmou Infantino à AFP./AFP