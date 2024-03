Cabília, Tibete e Transcarpátia: talvez você nunca tenha ouvido falar dessas regiões, mas suas equipes serão as adversárias da Federação Alternativa de Desporto (FAD), que representará o Estado de São Paulo, em uma Copa do Mundo alternativa, organizada pela Confederação de Futebol de Associações Independentes (Conifa), que será celebrada entre junho e julho no Curdistão iraquiano. Participam da competição seleções vindas de regiões e povos independentes, separatistas ou grupos formados por diásporas. Nenhum deles é filiado à Fifa, a entidade máxima do futebol. Nã há nenhuma ingerência, portanto, da entidade de Gianni Infantino.

Essas equipes disputam desde 2014 uma Copa do Mundo paralela. Abecásia, Panjabe, Chipre do Norte, Ossétia do Sul, Curdistão e outras regiões já participaram do torneio. Em 2024, porém, um novo integrante surpreende. A FAD será a primeira representante da América do Sul no torneio e vai levar o hino do Estado de São Paulo para tocar no norte do Iraque.

PUBLICIDADE Engana-se, porém, quem pensa haver um sentido político na representação paulista no torneio. O objetivo da entidade, desde sua criação, é organizar competições com baixo custo, revelar atletas de equipes amadoras e dar oportunidades àqueles que estão desempregados e buscam um clube de futubol. Essas três condições impulsionaram a FAD a buscar contato com a Conifa e estreitar laços até ser convidada a participar da Copa do Mundo de 2024. “Depois que criamos a FAD, quisemos melhorar as condições para as equipes. Então, descobri que existia a Conifa na Suíça e eles fazem torneios continentais. Eles avaliaram o nosso trabalho e viram que damos oportunidades para equipes, como eles dão para vários povos, que têm sonhos, assim como nós. A Conifa, então, nos atendeu e deu certo”, contou ao Estadão Solito Alves, dirigente da entidade, ex-jogador e treinador.

Quais jogadores vão defender a FAD na Copa da Conifa?

Solito afirma que a sua equipe ainda não está totalmente fechada, mas já possui 12 nomes selecionados. A idade mínima para participação no torneio é 16 anos. Não existe limite de idade, mas Solito quer dar oportunidade para jogadores de até 30 anos.

“A gente vai levar jogadores que estão no mercado, precisando trabalhar. Na Copa, terá muitos empresários e alguns veículos internacionais acompanhando e eles serão observados. Estamos pedindo vídeos, analisando os atletas por indicação”, disse o mandatário.

Ex-jogador e treinador, Solito Alves comanda a FAD-SP. Foto: Federação Alternativa de Desporto-SP via Instagram

A entidade vai alugar um centro de treinamentos em Itaquaquecetuba a partir do dia 2 de abril para iniciar a série de treinamentos visando a Copa. O treinador será Ricardo da Silva, que trabalhou por vários anos no Canadá com categorias de base. Um dos jogadores com os quais Solito pretende contar é o goleiro Vinicyus Chacon, que brilhou na Copinha com o Aster, que eliminou o então campeão Palmeiras.

De acordo com Solito, o governo local do Curdistão iraquiano vai fornecer alojamento, alimentação, translado e outros apoios ao longo da disputa. “Alguns jogadores têm dificuldade (financeira). A gente tem uma pessoa conosco que é o Dennis Nakamura, que criou e fundou o Ifood, e nos ajuda muito. Então, estamos captando passagem para quem não tem condições. Para outros atletas de empresários, que estão desempregados, vamos custear a passagem”.

“Estávamos prontos para participar da Copa América da Conifa, no Chile. Mas enfrentamos problemas para chegar lá por causa da neve. Acabamos multados em 6 mil euros, mas a entidade retirou a punição depois que mostramos que a culpa não foi nossa. Agora, eles precisavam de uma equipe da América do Sul e fez o convite para nós, dizendo que é uma honra ter o Brasil nessa Copa do Mundo”, afirma Solito.

Federação Alternativa de Desporto (FAD) realiza anualmente a Taça São Paulo, competição sub-20 alternativa à tradicional Copinha. Foto: Federação Alternativa de Desporto via Instagram

A FAD organiza há alguns anos a Taça São Paulo, um torneio sub-20 que concorre com a tradicional Copinha e inclui equipes que não participam da competição principal. A escolha pelo nome do campeonato, conta Solito, causou mal estar com a Federação Paulista de Futebol (FPF). Em 2024, São Bernardo do Campo abrigou a competição, que premiou o Atlético Pirapora FC com o troféu e um prêmio de R$ 10 mil.

A história das Copas alternativas

Durante o Mundial de Alemanha, em 2006, um torneio paralelo reuniu, em Hamburgo, time de regiões que não faziam parte do quadro da Fifa para a disputa da Copa Fifi, uma federação alternativa, que logo foi extinta. Na ocasião, o Chipre do Norte se sagrou campeão sobre Zanzibar. Outra entidade paralela, a NF-Board, também celebrou torneio semelhante entre 2006 e 2012, véspera do encerramento das atividades do grupo. Lapônia, Padânia e Curdistão levaram as taças. Com o fim dessas entidades, a Conifa assumiu a realização das Copas em 2014. Em três edições, Transcarpátia, Abecásia e o Condado de Nice ganharam os campeonatos.

Quem vai participar da Copa Conifa 2024?