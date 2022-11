Copa do Mundo do Catar: veja os 5 gols mais bonitos da primeira rodada

Publicidade

A Copa do Mundo do Catar encerrou nesta quinta-feira a primeira rodada de sua fase de grupos. Apesar de quatro jogos empatados sem gols, foram assinalados 41 tentos. Espanha, Inglaterra e França contribuíram para compensar os resultados decepcionantes de outras seleções. A equipe do Estadão escolheu os cinco gols mais bonitos até aqui. Veja o ranking a seguir:

Leia também Tite exalta esquema contra a Sérvia e vê vitória por simples ‘reposição de peças’

5º CRAIG GOODWIN - AUSTRÁLIA

O placar final do jogo de estreia com a França não foi feliz para a Austrália, mas Craig Goodwin garantiu o quinto lugar nesta lista graças à jogada de Mathew Leckie.

Craig Goodwin marcou o único gol australiano contra a França. Foto: Anne-Christine Poujoulat/ AFP

O camisa 7 recebeu lançamento na ponta esquerda, driblou Theo Hernández - em lance que levou a uma ruptura dos ligamentos do joelho do atleta que foi cortado da Copa - e faz um passe cruzado para o bico da pequena área, encontrando Goodwin, que abriu o marcador. No fim, os franceses venceram por 4 a 1.

Continua após a publicidade

4º GAVI - ESPANHA

Gavi se tornou o mais jovem atleta a marcar um gol desde Pelé. O espanhol de 18 anos anotou o quinto gol no massacre sobre a Costa Rica por 7 a 0.

Gavi marcou seu primeiro gol em Copas diante da Costa Rica. Foto: Dylan Martinez/ Reuters

Ele recebeu um passe na medida de Morata, após rebote de Navas, e bateu de primeira, de perna direita. A bola ainda desvia no pé da trave, antes de estufar as redes.

3º BUKAYO SAKA - INGLATERRA

A seleção inglesa foi outra a aplicar uma goleada na estreia do Mundial. No 6 a 2 sobre o Irã, Bukayo Saka fez do segundo tento do jogo um verdadeiro golaço.

Continua após a publicidade

Bukayo Saka marcou o segundo gol inglês sobre o Irã. Foto: Giuseppe Cacace/ AFP

Após cobrança de escanteio, Maguire escorou de cabeça, Saka acertou um belo chute no ângulo esquerdo do arqueiro iraniano.

2º SALEM AL-DAWSARI - ARÁBIA SAUDITA

Zebra na rodada inaugural da Copa do Mundo, a Arábia Saudita entra nesta lista com o gol da virada sobre a Argentina, por 2 a 1.

Salem Al-Dawsari anotou o gol da virada saudita sobre a Argentina. Foto: Luca Bruno/ AP

Salem Al-Dawsari anotou um golaço após bela jogada individual, costurando a zaga argentina e finalização cruzada, no alto, sem chances para o goleiro argentino.

Continua após a publicidade

1º RICHARLISON - BRASIL

Richarlison teve uma estreia brilhante em Copas do Mundo. O centroavante da seleção marcou os dois gols brasileiros na vitória sobre a Sérvia por 2 a 0.

O segundo, especialmente, foi de encher os olhos. O atacante acertou um lindo voleio, indefensável para o goleiro sérvio no Estádio Lusail.

Richarlison marcou o gol mais bonito até aqui na Copa. Foto: Adrian Dennis/ AFP

Merecem menção honrosa outros dois gols da primeira rodada. O segundo tento japonês, assinalado por Takuma Asano, na vitória sobre a Alemanha por 2 a 1 foi construído com visão de jogo, apesar da conclusão não ser das mais plásticas. Pelos EUA, Timothy Weah, filho do liberiano George Weah, marcou o único gol norte-americano na igualdade, por 1 a 1, com País de Gales. A jogada foi muito bem articulada, com a conclusão precisa do jogador.

Continua após a publicidade

Qual o gol mais bonito da Copa do Mundo até aqui?

🇧🇷🇸🇦🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇪🇸 — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) November 25, 2022