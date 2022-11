Copa do Mundo do Catar: Veja os 5 gols mais bonitos da segunda rodada

A Copa do Mundo do Catar encerrou nesta segunda-feira a segunda rodada de sua fase de grupos. Ao todo, o Mundial já soma 81 gols em 32 jogos. Nesta semana, as seleções de Camarões, Argentina, Sérvia, Brasil e Holanda compõem a lista de tentos mais bonitos eleitos pela equipe do Estadão. Veja o ranking a seguir:

5º Cody Gakpo - Holanda

Cody Gakpo tem feito a diferença na seleção holandesa. No empate por 1 a 1 com o Equador, o jovem marcou o primeiro gol da partida, em um belo arremate de fora da área.

4º Casemiro - Brasil

O Brasil sofreu nesta segunda-feira diante da Suíça. O gol da vitória saiu na reta final do jogo, dos pés de Casemiro. O volante conseguiu um belo chute, de primeira, acertando o ângulo do goleiro Sommer.

3º Aleksandar Mitrovic - Sérvia

A Sérvia não conseguiu o resultado desejado contra Camarões. A equipe sérvia chegou a abrir 3 a 1, mas cedeu o empate. O terceiro gol saiu dos pés de Mitrovic. O camisa 9 concluiu dentro da grande uma bela troca de passes, que envolveu a defesa camaronesa.

2º Enzo Fernández - Argentina

Enzo Fernández deu números finais à vitória por 2 a 0 da Argentina sobre o México. O jogador acertou um belo chute de chapa na grande área, indefensável para o goleiro Ochoa.

1º Vincent Aboubakar - Camarões

Vincent Aboubakar, em uma jogada despretensiosa que poderia ser impugnada por impedimento, fez o gol mais bonito da segunda rodada da fase de grupos. O camisa 10 da seleção de Camarões saiu cara a cara com o goleiro ´sérvio e de cobertura anotou um golaço.