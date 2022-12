Copa do Mundo do Catar: Veja os 5 gols mais bonitos da terceira rodada

A Copa do Mundo do Catar encerrou nesta sexta-feira a terceira e última rodada da fase de grupos. Foram 39 gols anotados, totalizando 120 em toda a primeira etapa do torneio. Nesta rodada, as seleções do México, Japão, Suíça, Inglaterra e Holanda colocaram jogadores no ranking elaborado pelo Estadão com os cinco gols mais bonitos. Veja:

5º Cody Gakpo (Holanda)

O jovem Gakpo continua fazendo a diferença para a seleção holandesa no Mundial. Ele marcou o primeiro gol da vitória por 2 a 0 sobre os anfitriões catarianos. O gol entra nesta lista mais pela bela jogada e troca de passes do que pela conclusão do atleta do PSV Eindhoven.

4º Marcus Rashford (Inglaterra)

Rashford conduziu a Inglaterra ao triunfo por 3 a 0 sobre País de Gales. O jogador do Manchester United foi o responsável por inaugurar o marcador com um golaço de falta, em um chute que estufou a rede do goleiro adversário.

3º Remo Freuler (Suíça)

A seleção suíça conseguiu bater a Sérvia por 3 a 2 em um duelo muito disputado, com direito a duas viradas. O gol que deu números finais à partida saiu dos pés de Remo Freuler após linda troca de passes, envolvendo Embolo, Shaqiri e Ruben Vargas.

2º Ritsu Doan (Japão)

O Japão fez história ao se classificar no primeiro lugar do Grupo E, à frente de Espanha e Alemanha. No duelo com os espanhóis, o gol de empate saiu dos pés de Ritsu Doan em um belo chute.

1º Luis Chávez (México)

A seleção mexicana se despediu da Copa do Mundo com uma vitória por 2 a 1 sobre a Arábia Saudita. O segundo tento foi anotado em cobrança de falta de Luis Chávez. A curva que a bola faz para estufar as redes, associada à distância para a meta, abrilhanta o arremate preciso.