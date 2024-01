A terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior começou neste domingo, e o Corinthians e São Paulo avançaram às oitavas de final da competição. A equipe alvinegra goleou o Atlético-GO por 4 a 1, em Marília, com gols de Pedrinho (duas vezes), Arthur Sousa e Higor, e continua firme na luta para conquistar o seu décimo primeiro título do torneio.

Já o clube do Morumbi encontrou mais dificuldades para se classificar. O São Paulo conseguiu avançar com uma vitória diante da Ferroviária por 2 a 1, em Araraquara. O lateral-esquerdo Guilherme Reis abriu o placar no primeiro tempo, mas o time da casa empatou logo no começo da etapa final com Diego. Palmberg fez o gol classificação aos 21 minutos.

Pedrinho comemora gol na vitória do Corinthians sobre o Atlético-GO pela Copinha Foto: Rodrigo Gazzanel/ Agência Corinthians

Resultados dos jogos deste domingo:

Athletico-PR 2 x 1 Ponte Preta

2 x 1 Ponte Preta Coimbra 2 x 4 Grêmio

Novorizontino 3 x 0 Tiradentes

3 x 0 Tiradentes Ferroviária 1 x 2 São Paulo

Atlético-GO 1 x 4 Corinthians

Fortaleza 0 x 1 CRB

Ituano 3 x 0 Criciúma

3 x 0 Criciúma Capital 0 x 2 América-MG

Confira os jogos desta segunda-feira:

11h - Coritiba x Juventus-SP

11h - Taubaté x Atlético Guaratinguetá

14h - Vitória-BA x Ibrachina-SP

14h15 - Botafogo-SP x Sfera-SP

18h30 - Aster Itaquá-SP x Palmeiras

19h15 - Água Santa x Santos

20h45 - Portuguesa x Cruzeiro

21h30 - Flamengo x São José-SP

Continua após a publicidade

Veja os confrontos já definidos das oitavas de final