Corinthians encerra jejum de mais de três anos após obter quarta vitória seguida

O Corinthians engatou a quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro ao bater o Vitória por 2 a 1, no Barradão. O duelo foi disputado no sábado, 9, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time alvinegro encerrou um jejum ao conquistar o resultado positivo. O Corinthians não vencia quatro partidas seguidas no Brasileirão desde o fim de 2020 e início de 2021.

Yuri Alberto fez o primeiro gol do Corinthians contra o Vitória Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Na ocasião, o Corinthians bateu o São Paulo (1 a 0), Goiás (2 a 1), Botafogo (2 a 0) e Fluminense (5 a 0). A equipe era comandada por Vagner Mancini na época. Nas últimas quatro rodadas do atual Campeonato Brasileiro, o Corinthians derrotou Athletico-PR, Cuiabá, Palmeiras e Vitória.

Os resultados impulsionaram o clube de Parque São Jorge na tabela de classificação. O Corinthians está na décima colocação, com 41 pontos. O time alvinegro abriu cinco pontos de vantagem para o Red Bull Bragantino, equipe que abre a zona de rebaixamento.

O time de Ramón Díaz volta a campo no dia 20 de novembro, contra o Cruzeiro, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão.