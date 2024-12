Corinthians: lista de credores de R$ 379 mi em dívidas tem Cássio, outros ídolos e agentes; veja

A dívida de R$ 379,3 milhões a qual o Corinthians submeteu ao Regime Centralizado de Execuções (RCE), semelhante à recuperação judicial, é composta por uma lista que vai de ex-jogadores, atletas que ainda têm vínculo com o clube e agências e empresários de jogadores. Entre os credores, porém, também consta a Rede Social Media Design, empresa de Alex Cassundé, que foi intermediário no negócio do clube com a Vai de Bet.

O valor devido, segundo lista a qual o Estadão teve acesso, é de R$ 700 mil. Isso é equivalente ao repasse mensal acertado entre Cassundé e o Corinthians no acordo e equivalente a 7% do montante líquido do valor que era pago pela Vai de Bet por mês. Como o contrato era de três anos, o intermediário receberia R$ 25,2 milhões.

O negócio, contudo, foi suspenso, após a Polícia Civil concluir que a empresa de Cassundé repassou R$ 1 milhão oriundo desses valores para a Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda, uma empresa laranja. Segundo os representantes do empresário, ele foi vítima de um golpe ao tentar contratar uma plataforma e software de telemedicina.

Negócio do Corinthians com a Vai de Bet virou caso de investigação por suposto repasse a uma empresa laranja. Foto: Hugo Rodrigues/Agência Corinthians

O acordo da Vai de Bet com o Corinthians era o maior patrocínio do futebol brasileiro. Seriam pagos R$ 360 milhões em três anos. Após a investigação se tornar pública, a empresa rompeu o contrato. O clube fechou, posteriormente, com a Esportes da Sorte no valor de R$ 309 milhões também por três anos.

Publicidade

Ídolos, ex-jogadores e atletas atuais integram lista de credores do Corinthians

PUBLICIDADE Entre alguns nomes que constam no trecho da lista acessado pelo Estadão estão o espólio de um empresário, morto em 2021, e Advocacia-Geral da União (AGU). Os nomes mais famosos, porém, são de ídolos corintianos. Fabio Santos aparece duas vezes: uma como pessoa física credora de R$ 139.29 mil e com uma empresa em seu nome, para a qual o Corinthians deve R$ 306,66 mil.

O goleiro Cássio, hoje no Cruzeiro, também tem dois valores a receber na lista. Uma no valor de R$ 1,15 milhão e outra, menor, de R$ 867.36 mil. Entre jogadoras, destacam-se Tamires (R$ 1,04 milhão), Gabi Zanotti (R$ 944 mil) e Erika (R$ 656 mil). As três ainda atuam no Corinthians e também defendem a seleção brasileira feminina. São pelo menos sete atletas do time feminino que constam na listagem.

Cássio fechou com o Cruzeiro, após deixar o Corinthians em meio à crise, neste ano. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Entre empresas de agenciamento e agentes de atletas, destaca-se o empresário de Carlos Miguel, a empresa que agencia Alexandre Pato e a Sports Invest UK Limited, empresa de Kia Joorabchian, ex-presidente da MSI, que investiu no Corinthians entre 2004 e 2007.

Parte dos credores da recuperação do Corinthians

Empresa de Alex Cassundé: R$ 700 mil

Sports Invest UK Limited: R$ 262,28 mil e R$ 1,18 milhão

GA Gestão de Patrimônio (empresa de Jaime Dal Farra, ex-presidente do Criciúma): R$ 711,75 mil

Thiago Gasparino, ex-analista de mercado do clube, demitido em junho: R$ 700 mil

4ComM Career Management, empresa que agencia Alexandre Pato: R$ 3,58 milhões

Carolina de Biase Leonel, agente de atletas: R$ 2,6 milhões

Cleiton Falcao Araújo, agente de Carlos Miguel: R$ 1,75 milhão

Fabio Santos: R$ 139.29 mil

Empresa de Fabio Santos: R$ 306,66 mil

Cássio: R$ 1,15 milhão e R$ 867.36 mil

Lucas Piton: R$ 1,5 milhão

Empresa de André Santos: R$ 208 mil

Empresa de Douglas: R$ 200 mil

Empresa de Camacho: R$ 160.64 mil

Empresa de Robson Bambu: R$ 1,11 milhão

Empresa de Fausto Vera: R$ 1,31 milhão

Empresa de Vagner Love: R$ 609,87 mil

Empresa de Jô: R$ 1,42 milhão

Letícia Santos: R$ 294.4 mil

Daniela Arias: R$ 278.4 mil

Victoria Yaya: R$ 264 mil

Paulinha. R$ 216 mil

Tamires: R$ 1,04 milhão

Gabi Zanotti: R$ 944 mil

Erika: R$ 656 mil