Antes de a bola rolar na Neo Química Arena, o Corinthians, pelas declarações e opções táticas feitas pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, deixou a impressão de que pouco se importava com o resultado desta quarta-feira. A postura fez com que o estádio registrasse seu pior público no ano (26.556 torcedores). Em campo, porém, o que se viu foi uma atuação de grande nível coletivo e com jovens promissores conduzindo a equipe a uma vitória taxativa por 3 a 0 sobre o Liverpool-URU, no encerramento da fase de grupos da Libertadores.

Eliminado do principal torneio continental, o Corinthians terá de se contentar com a disputa dos playoffs da Copa Sul-Americana, fase anterior às oitavas de final. O adversário será definido por sorteio na próxima quarta-feira e será uma das equipes que terminou em segundo lugar nos grupos da Sul-Americana.

O Corinthians finaliza o Grupo E com sete pontos, na terceira colocação. Avançaram de fase, o Independiente del Valle, do Equador, que somou 12, e o Argentinos Juniors, com 11 pontos. A campanha corintiana em casa se igualou à de 2018, com apenas uma vitória e duas derrotas.

Em protesto pelo momento que o Corinthians vive, as principais organizadas decidiram não cantar até o placar ser inaugurado e permaneceram sentadas nas arquibancadas, alguns deles usaram nariz de palhaço. Outros torcedores, porém, não descansaram a voz. Faixas foram estendidas com mensagens para jogadores e dirigentes. “Entreguem o Corinthians para o povão”, dizia uma delas. Outra, em tom de anúncio publicitário, afirmava “Corinthians, retiro de jogadores. É velho, machucado ou ruim de bola? Jogue aqui”.

Primeiro tempo coroa Matheus Araújo e destaca jovens do Corinthians

Conforme esperado, Luxemburgo decidiu levar a campo uma equipe titular recheada de jovens e suplentes. Com a bola rolando, foi possível ver os jovens motivados, querendo mostrar serviço. A qualidade técnica, claramente escassa pelo lado do Liverpool, favorecia o Corinthians a conseguir uma posse de bola sustentada por jogadas pelas beiradas.

O goleiro do time uruguaio, Britos, precisou mostrar reflexo e elasticidade logo nos primeiros minutos. Matheus Araújo mostrou habilidade seguidas vezes. A ansiedade de alguns jogadores corintianos causaram erros primários na saída de bola, ocasionando as raras oportunidades de o Liverpool inaugurar o placar. Os uruguaios tentaram surpreender Carlos Miguel com chutes de longa distância.

Aos 33 minutos, a persistência e qualidade técnica exibida por Matheus Araújo foi premiada pela perspicácia e bom posicionamento. Wesley fez boa jogada e acertou a trave com o chute. No rebote, o meia de 21 anos empurrou para a rede. O gol fez as organizadas começarem a cantar.

O Liverpool tentou reagir, mas pecou em passes simples e nas tomadas de decisão. A primeira etapa mostrou um Corinthians proativo sob o comando de jovens com potencial para solucionar problemas da equipe titular, mas com fundamentos que precisam ser aperfeiçoados.

Matheus Araújo marcou o primeiro gol do jogo na Neo Química Arena. Foto: Isaac Fontana/ EFE

Segundo tempo coloca Carlos Miguel sob os holofotes do Corinthians

O jogo voltou morno do intervalo. As duas equipes continuaram buscando a meta adversária, mas novamente esbarravam em erros de fundamento e falta de capricho. Giuliano fez a torcida comemorar, mas a arbitragem anulou o gol.

A sorte de fato estava ao lado do Corinthians nesta quarta. O rebote mais uma vez caiu nos pés corintianos. Depois de uma finalização de Adson bater na trave, Felipe Augusto completou para o gol, aos 19 minutos.

Pouco tempo depois, Giuliano bloqueou uma finalização à queima roupa com o braço. O árbitro venezuelano demorou, mas acabou marcando o pênalti. Bentancourt bateu mal, e Carlos Miguel defendeu e ainda impediu que o Liverpool descontasse no rebote.

A resposta corintiana veio aos 35 minutos. Moscardo começou a jogada, Pedro se apresentou e Adson foi premiado pela atuação consistente com um gol marcado graças a uma falha da zaga uruguaia, dando números finais ao jogo.

Felipe Augusto marcou o segundo do Corinthians sobre o Liverpool. Foto: Isaac Fontana/ EFE

O Corinthians volta a atuar no domingo, às 11h, na Neo Química Arena, diante do Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. O sorteio que define os confrontos dos playoffs da Copa Sul-Americana acontece na próxima quarta-feira, dia 5 de julho, às 13h.

CORINTHIANS 3 x 0 LIVERPOOL-URU