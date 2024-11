Corinthians luta contra tabus em clássico contra o Palmeiras; veja quais

O Corinthians tenta quebrar alguns tabus no clássico contra o Palmeiras, nesta segunda-feira, 4. O duelo está marcado para às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time alvinegro não derrota o grande rival desde a temporada de 2021. No dia 25 de setembro daquele ano, o Corinthians triunfou por 2 a 1. Desde então, foram oito encontros entre os rivais, com cinco vitórias do Palmeiras e três empates.

Corinthians tenta quebrar tabus em clássico contra o Palmeiras Foto: Alex Silva/Estadão

PUBLICIDADE Outra escrita incomoda o clube de Parque São Jorge no clássico. Desde que assumiu o comando do Palmeiras, em 2020, o técnico Abel Ferreira perdeu apenas uma vez para o Corinthians. Em 13 confrontos diante do rival, o treinador português contabiliza sete vitórias, cinco empates e um revés. O Corinthians, por sinal, busca vencer o primeiro clássico nesta temporada de 2024. Até o momento, o time alvinegro enfrentou os principais rivais em seis oportunidades, com dois empates e quatro derrotas. Neste ano, o Corinthians tem uma derrota para o Santos, um empate e um revés contra o Palmeiras e um empate e duas derrotas diante do São Paulo.

O clube de Parque São Jorge não vence um clássico há 15 meses. O último resultado positivo obtido foi no confronto de ida da semifinal da Copa do Brasil de 2023. Na ocasião, o Corinthians bateu o São Paulo por 2 a 1, na Neo Química Arena. De lá para cá, encarou os maiores rivais dez vezes, com seis derrotas e quatro empates.

No jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro deste ano de 2024, o Palmeiras levou a melhor no dérbi contra o Corinthians por 2 a 0, no Allianz Parque.

O Corinthians ocupa a décima quinta posição no Brasileirão, com 35 pontos, e tenta se afastar da zona de rebaixamento. O Palmeiras é o vice-líder, com 61 pontos, três a menos que o líder Botafogo.