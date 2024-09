Quem é Memphis? Alvo do Corinthians renega sobrenome Depay e tem carreira musical

O atacante holandês Memphis Depay recebeu uma proposta do Corinthians e pode atuar no Brasil depois de uma carreira jogando em gigantes europeus como PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid. Aos 30 anos, ele também tem longo histórico de jogos pela seleção da Holanda, com duas Copas do Mundo no currículo, ao mesmo tempo em que construiu carreira musical no rap. Além disso, é conhecido pela personalidade forte, algo que expressa dentro e fora dos gramados.

“Eu não me importo se eles dizem que eu sou um rebelde. Às vezes, se você é um rebelde em campo, isso pode trazer algo a mais e você ganha o jogo. Luis Suárez ganhou tantos jogos e marcou tantos gols, e não porque ele seja a pessoa mais doce e legal em campo”, disse 2021, ao ser apresentado como reforço do Barcelona, clube pelo qual marcou 14 gols e deu duas assistências em 42 jogos.

Memphis Depay tem carreira musical e histórico pela seleção holandesa. Foto: Divulgação/Real Associação Holandesa de Futebol/Rutger Pauw /Red Bull Content Pool

PUBLICIDADE Às costas das camisas de Depay, é estampado apenas o primeiro nome, Memphis, contrariando a forma mais comum do futebol europeu. O motivo para isso é a relação ruim que tem com o pai Dennis, que é ganês e o passou o sobrenome. Quando tinha apenas quatro anos, o hoje atacante foi abandonado pelo pai e passou a viver apenas sob os cuidados da mãe, a holandesa Cora Schensema.



“Eu nunca vou perdoá-lo”, disse o jogador em entrevista à BBC em 2012, quando decidiu não usar mais o sobrenome. “Não me chamem de Depay, me chamem de Memphis. Não, eu não quero explicar exatamente o que aconteceu em casa porque eu não quero que as pessoas se sintam envergonhadas. E assim vai continuar porque eu já segui em frente”, completou.

Fora de campo, o jogador holandês se dedica à outra paixão, a música. Ele tem uma carreira como rapper desde 2018, quando lançou o single Akwaaba. Em 2020, lançou o primeiro álbum, que contém uma faixa chamada 2 Corinthians 5:7, reproduzida mais de 3,4 milhões de vezes no Spotify e 4,5 milhões no YouTube. O nome, embora pareça remeter ao clube paulista, é referente a um versículo da Bíblia: “Porque andamos por fé, e não por vista”.

A relação com a música vem desde cedo, dos tempos em que Memphis ainda se formava como jogador no PSV. Então treinador na ocasião, Fred Rutten chegou a afirmar que o hip-hop atrapalhava o desempenho do garoto em capo, mas ele não concordava e continuou produzindo raps.

Qual é o histórico da carreira de Memphis Depay?

Depay se profissionalizou pelo PSV, em 2012. Em seguida, passou por Manchester United, Lyon e Barcelona até chegar no Atlético de Madrid. Na última temporada, ele entrou em campo 31 vezes pelo clube espanhol, marcou nove gols e concedeu duas assistências.

Ainda com 20 anos, em 2014, ele foi um dos destaques da seleção comandada por Louis van Gaal, na Copa do Mundo, no Brasil. Outro lampejo pela Laranja Mecânica foi na Eurocopa de 2021. Ainda em meio o torneio, ele foi anunciado pelo Barcelona.

Em 2024, ele fez parte do elenco que levou a Holanda até semifinal da Eurocopa. Entretanto, o time foi derrotado pela Inglaterra. No torneio, Depay fez apenas um gol, na derrota por 3 a 2 para a Áustria, ainda na fase de grupos.