Corinthians troca Yuri Alberto com o Zenit por dupla e envolve joia da base na negociação

O Corinthians comunicou nesta terça-feira que concluiu o acordo para comprar Yuri Alberto de forma definitiva junto ao Zenit, da Rússia. Antes emprestado pelo clube russo até o meio deste ano, o atacante de 21 anos firmou um contrato válido até 31 de dezembro de 2027 com o time paulista. Para conseguir a manutenção do atleta, a diretoria corintiana cedeu o zagueiro Robert Renan, de 19 anos, e o volante Du Queiroz, 23, ao Zenit, que também terá prioridade na compra do atacante Pedro, 16 , joia da base alvinegra.

Peça importante do elenco corintiano ao longo da última temporada, Du Queiroz irá para a Rússia apenas no meio do ano, durante a janela de transferências do verão europeu. Já Robert Renan, um dos jovens mais promissores de sua geração na base corintiana, defenderá o novo clube a partir deste mês e já se despediu do Corinthians em uma postagem nas redes sociais.

Leia também Corinthians goleia Ferroviária com time misto e avança com 100% na Copinha

“Construí minha vida dentro desse clube, aqui eu cresci e tive a grande oportunidade de realizar meu sonho de criança, logo de cara já entendi que defender esse manto não é pra qualquer um, pena que foi tudo muito rápido, mas em tão pouco tempo eu entendi a grandeza desse clube e dessa torcida, agradecer a todos funcionários do clube em todos esses anos. Saio para novos desafios, mas sempre levarei comigo o carinho e respeito de milhares de torcedores que me apoiaram em um momento muito importante da minha carreira”, disse o defensor.

Du Queiroz em ação em duelo com o Fluminense. Foto: Amanda Perobelli/ Reuters

Além de levarem os dois jovens revelados no Terrão, os russos terão preferência na compra do atacante Pedro, que jogou a primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas foi liberado para defender a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20. Isso significa que o Zenit tem de ser avisado pelo Corinthians sempre que algum outro clube fizer uma proposta pelo garoto, com a oportunidade de cobrir o valor.

Apesar das saídas, o Corinthians voltará a contar com o goleiro Ivan, que foi emprestado ao Zenit na primeira negociação envolvendo Yuri Alberto e interessa ao Vasco. O meia-atacante Mantuan, também enviado ao clube russo para concretizar o empréstimo de Yuri no ano passado, continua no Zenit até o meio de 2023.

Garantir a permanência de Yuri Alberto era uma das prioridades da diretoria corintiana. Ele chegou em junho de 2022 e conquistou a confiança da torcida ao marcar 11 gols em 27 jogos. “Estou muito feliz em permanecer no Corinthians. Me identifiquei muito com o Clube e minha vontade sempre foi ficar. Sei do esforço que o clube fez para essa negociação ter uma final feliz e só quero comemorar e dar muitas alegrias a essa torcida incrível”, afirmou em entrevista à assessoria de imprensa do clube paulista.