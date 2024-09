Corinthians vai virar SAF? Entenda troca de acusações de oposição e gestão de Augusto Melo

Às vésperas de jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians encara mais uma crise interna. Por meio de uma nota oficial, o grupo de oposição Movimento Reconstrução SCCP acusa a atual gestão, liderada pelo presidente Augusto Melo, de arquitetar um plano para instituir uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e vender o futebol do clube. A ala cita como primeiro passo para a estratégia da direção um pedido de Recuperação Judicial. O presidente nega qualquer possibilidade de venda.

PUBLICIDADE Segundo a nota publicada pelo grupo opositor, a atual gestão tenta impetrar uma ação cautelar para travar o pagamento a todos os credores por 60 dias com a esperança de Justiça dê sinal verde e o clube inicie o processo de Recuperação Judicial. Caso contrário, o clube alegaria que não teria outra saída a não ser vender o futebol e instituir uma SAF. O grupo ainda classificou a contratação do astro holandês Memphis Depay como “cortina de fumaça”. De acordo com a ala, as medidas seriam uma orientação do CEO Fred Luz, que também sócio do escritório de advocacia Alvarez & Marsal. A empresa auxilio o Coritiba anteriormente no processo de Recuperação Judicial.

Augusto Melo, presidente do Corinthians, nega possibilidade de clube instituir SAF. Foto: Rodrigo Coca/Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

“Trata-se de um ato de desespero de quem já gastou, irresponsavelmente, R$ 200 milhões em apenas seis meses e agora não tem como arcar com tais compromissos. Solução: dar um calote no mercado e jogar o clube em um buraco ainda mais fundo. Se a Justiça aceitar, a gestão venderá o Corinthians. Mas antes vai esperar os agentes que lucram ao negociar dívidas do clube terminarem seus serviços”, diz trecho da nota.

O Movimento Reconstrução SCCP cita ainda um ofício enviado a Augusto Melo no último dia 17 de setembro por Romeu Tuma Jr, presidente do Conselho Deliberativo, em que o conselheiro demonstra consternação por parte dos membros do Conselho em meio aos boatos de que o clube estaria caminhando para um pedido de Recuperação Judicial. Ele alerta que tal medida seria temerária ser realizada sem consulta prévia aos órgãos de fiscalização, como o Conselho de Orientação (CORI) e o próprio Conselho Deliberativo, face as consequências que este tipo de ação pode acarretar ao clube.

Romeu Tuma Jr. é um dos aliados de Augusto Melo na política corintiana. Ele foi o responsável pela análise do pedido de impeachment contra o presidente protocolado junto ao Conselho Deliberativo por um grupo de 90 conselheiros no fim de agosto. O conselheiro anexou o pedido junto de uma investigação já existente na Comissão de Ética do clube, colocando o requerimento junto com as análises sobre o contrato de patrocínio com a Vai de Bet.

‘Balela’

Questionado sobre a movimentação da oposição, o presidente Augusto Melo rechaçou a possibilidade de o Corinthians instituir uma SAF. Cabe ressaltar que durante a campanha presidencial, o mandatário prometeu não vender o futebol do clube para terceiros.

Publicidade

“Sempre deixei claro, sou totalmente contra. O Corinthians jamais vai virar SAF, não precisa disso, tem uma torcida maravilhosa que mantém essa instituição do tamanho que é. Deixei claro desde a campanha que sou contra e com certeza não vai virar SAF”, disse Augusto Melo, durante entrevista na sede da CBF, onde aconteceu o sorteio dos mandos de campo da semifinal da Copa do Brasil. “Isso é tudo balela”, complementou.