Corinthians x Atlético-GO no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Com 25 pontos, o Corinthians está na 18ª posição, a dois pontos do Fluminense, com 27, primeiro time fora do Z-4. Se vencer o Atlético-GO, o time do Parque São Jorge deixa a zona da degola em caso de um tropeço do Vitória, que recebe o Juventude, em Salvador, e uma derrota do Flu, que encara o líder Botafogo em clássico no Maracanã.

“(O gol) me passa muita confiança, muita energia da torcida e carinho de todos. A gente sabe que é uma partida muito importante e pode nos tirar de uma posição muito desconfortável. A torcida está junto com a gente e estamos trabalhando muito para sair vitoriosos”, disse Yuri, que marcou os dois gols do Timão no empate em 2 a 2 contra o Atlético-GO no primeiro turno, e está com sede de balançar as redes na Neo Química Arena.