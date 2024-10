Corinthians x Flamengo na Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Um personagem central da disputa é o goleiro Hugo Souza. Emprestado pelo Flamengo ao Corinthians por 200 mil euros (R$ 1,19 milhão), os paulistas tiveram de pagar R$ 500 mil em duas ocasiões para ter o jogador de 25 anos em campo contra o time rubro-negro: na vitória por 2 a 1, em casa, pelo Brasileirão; e na primeira partida da semifinal.

A diretoria alvinegra tinha a expectativa de exercer a opção de compra do atleta, por 800 mil euros (R$ 4,85 milhões), antes da partida de volta, e não precisar pagar outra multa. Porém, o Fla não aceitou as garantias de pagamento, obrigando o time do Parque São Jorge a abrir novamente o bolso para contar com Hugo Souza no gol. Ele foi um dos destaques do Corinthians no jogo de ida, deixando o time vive no confronto apesar do resultado negativo.