Corinthians x Flamengo: entenda como relação entre clubes ruiu em 2024 e virou ‘guerra’

Além da decisão por uma vaga à final da Copa do Brasil, o cântico evidencia a ruptura das relações entre os clubes ao longo de 2024. No início da temporada, Rubão, então diretor do Corinthians, e Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, conversaram como amigos no início do trabalho da gestão Augusto Melo. O dirigente flamenguista esteve presente na cerimônia de posse em janeiro.

À época, os clubes conversaram sobre uma possível transferência de Gabigol, um desejo de Augusto e da nova diretoria corintiana, que substituiu Duílio Monteiro Alves à frente do clube. “É um grande jogador, tem a cara do Corinthians, como outros grandes jogadores que estamos monitorando, que têm essa personalidade, que é o que quero. Eu quero trazer a identidade do Corinthians de volta, aquele time aguerrido, atletas com personalidade forte”, disse o presidente corintiano em dezembro, durante participação no programa “Apito Final”, da TV Bandeirantes.