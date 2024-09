A derrota por 2 a 1 para o Juventude no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, embora reversível, mostrou ao torcedor do Corinthians que a briga contra o rebaixamento no Brasileirão deve ser árdua até o fim. O futebol apresentado no Alfredo Jaconi foi ruim, e será necessário muito mais para vencer o Flamengo às 16 horas deste domingo, na Neo Química Arena, em jogo da 25ª rodada.

PUBLICIDADE A partida vai marcar o retorno do atual treinador flamenguista Tite ao estádio de Itaquera, oito anos após sua última passagem pelo clube do Parque São Jorge, no qual venceu dois Brasileiros, uma Libertadores e um Mundial. Quando se despediu, em 2016, foi para assumir a seleção brasileira. Dono do posto que foi de Tite há quase uma década, Ramón Díaz mandou um time alternativo a campo em Caxias do Sul, mas isso não diminui a apreensão corintiana. Os reservas que estão jogando as Copas, em razão da prioridade da fuga do Z-4, vinham conseguindo melhores resultados que os titulares no Campeonato Brasileiro. Atuações boas, contudo, seja com qual for a formação, têm sido raras.

Corinthians x Flamengo no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação Foto: Arte/Estadão

Falta equilíbrio ao time. Quando o caso não é de um ataque desperdiçando chances de gols criadas por um meio de campo que tem seus lampejos, ocorrem grandes erros defensivos, como os vistos contra o Juventude. Não é à toa que a equipe alvinegra ocupa a 18ª posição, com apenas 22 pontos conquistados em 24 jogos.

Um dos poucos pontos positivos tem sido o goleiro Hugo Souza, e até ele oscilou no jogo de quinta-feira. Mesmo assim, continua em alta com a torcida e passando confiança. Por isso, a diretoria pagou R$ 500 mil ao Flamengo para poder utilizar o jogador, que pretence ao time rubro-negro e está emprestado ao Corinthians. O valor para liberação foi estabelecido por cláusula no contrato.

O duelo com o Flamengo vem sendo tratado como uma decisão pelos corintianos. “Vai ser uma guerra. Vamos fazer um grande jogo, não tenho dúvidas disso, o time está preparado para isso. Os jogadores estão mentalizados para saber que tem uma guerra, os torcedores podem ter certeza que vamos dar a vida”, disse Emiliano Díaz, auxiliar e filho de Ramón.

O treinador argentino deve voltar a escalar Talles Magno, que deslocou o ombro com apenas cinco minutos de jogo na derrota por 1 a 0 para o Fortaleza e não saiu do banco no Alfredo Jaconi. “Ele está bem. Nós sabemos que a prioridade é o Brasileirão, então hoje preferimos não arriscar muitos titulares pois em três dias temos uma final.”

Publicidade

Embora o Flamengo chegue como favorito ao jogo, até por ocupar a quarta posição, com 44 pontos, o Corinthians tem ao seu favor o fato de o rival carioca estar desfalcado. Nesta sexta-feira, o departamento médico rubro negro coonfirmou lesões no músuclo posterior da coxa direita tanto de Michael quanto de De la Cruz.

Os dois se juntam a Arrascaeta e Gabigol, também com lesões na coxa. Cebolinha e Viña, acometidos por lesões mais graves no meio de agosto, estão fora de combate e não jogam mais neste ano. Por outro lado, o atacante Pedro, um dos protagonistas da equipe e recentemente convocado por Dorival Júnior para a seleção brasileira, voltou a treinar com bola nesta semana e pode ficar ao menos no banco de reservas. O meia argentino Carlos Alcaraz, contratação mais cara do Flamengo nesta janela, vindo da Juventus de Turim, está no BID e pode estrear.

CORINTHIANS x FLAMENGO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO:

DATA : 01/09/2024.

: 01/09/2024. HORÁRIO : 16 horas (horário de Brasília).

: 16 horas (horário de Brasília). LOCAL: Neo Química Arena (SP).

ONDE ASSISTIR CORINTHIANS x FLAMENGO AO VIVO:

Globo (TV aberta).

(TV aberta). Premiere (pay-per-view).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CORINTHIANS:

PUBLICIDADE CORINTHIANS - Hugo Souza; Gustavo Henrique, André Ramalho e Cacá; Matheuzinho, Ryan (José Martínez), Charles, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Yuri Alberto (Hector Hernández) e Talles Magno. Técnico: Ramón Díaz. PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLAMENGO: FLAMENGO - Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Léo Ortiz, Gerson e Carlos Alcaraz (Pedro); Luiz Araújo e Bruno Henrique. Técnico: Tite. ÚLTIMOS RESULTADOS DE CORINTHIANS E FLAMENGO: 29/08/2024 - Juventude 2x1 Corinthians (Copa do Brasil).

- Juventude 2x1 (Copa do Brasil). 28/08/2024 - Bahia 0x1 Flamengo (Copa do Brasil).