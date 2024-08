Corinthians x Juventude no Brasileirão: onde assistir, horário e escalação

O Corinthians não conseguiu o resultado que queria contra o Grêmio no primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil, mas teve de se contentar com o empate sem gols em casa depois de ter Raniele expulso no início do primeiro tempo. Antes de reencontrar os gremistas para o jogo de volta, quarta-feira, o time comandado por Ramón Díaz joga novamente na Neo Química Arena, desta vez contra o Juventude, pela 21ª rodada do Brasileirão, às 16 horas deste domingo.

A missão corintiana é vencer para garantir a permanência fora da zona de rebaixamento independentemente de outros resultados de rivais da degola. Depois de uma série de duas vitórias no Campeonato Brasileiro, o time alvinegro empatou por 2 a 2 com o Grêmio e perdeu por 2 a 1 para o Atlético-MG.

Corinthians e Juventude se enfrentam neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Arte/Estadão

PUBLICIDADE No duelo deste final de semana, Ramón Díaz pode escalar um ataque 100% formado nas categorias de base do clube. Sem Ángel Romero, suspenso, e Yuri Alberto, submetido na quinta-feira a uma cirurgia para retirada da vesícula, o treinador argentino deve escalar Wesley e Giovane, que foi muito elogiado por Emiliano, filho e auxiliar de Ramón. “É um menino que não dá uma bola por perdida”, disse Díaz. “Se continuar assim, claro que vai ter possibilidades, porque pode jogar tanto por fora como de ponta. Nos dá variantes que são muito importantes, sobretudo quando acontecem esses tipos de coisas, que tem que trocar, tem que mudar, é importante. Estamos muito felizes com Giovane e ele tem um grande futuro, sobretudo, para o bem do clube”, completou.

Bater o Juventude é importante também por se tratar de um confronto direto. O time gaúcho tem 21 pontos contra 19 dos corintianos, que garantem a ultrapassagem na tabela caso consigam fazer a lição de casa em Itaquera.

No meio da semana, a equipe alviverde venceu o Fluminense por 3 a 2 na rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Alfredo Jacoi, em partida que marcou a primeira vitória sob o comando de Jair Ventura. Foi o terceiro jogo com o treinador no banco de reservas, após empate sem gols com o São Paulo e derrotas para Criciúma e Cruzeiro.

Ventura está com um problema na cabeça do meio de campo, já que seu volante titular, Caíque, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e terá de passar por cirurgia. Um dos reservas da posição, Peixoto sofreu a mesma lesão. Luis Oyama deve assumir a vaga.

CORINTHIANS X JUVENTUDE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data : 04/08/2024

: 04/08/2024 Horário : 16 horas (horário de Brasília)

: 16 horas (horário de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo.

ONDE ASSISTIR A CORINTHIANS X JUVENTUDE

Premiere (Pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CORINTHIANS

CORINTHIANS - Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Félix Torres e Hugo; Raniele, Alex Santana, Ryan e Rodrigo Garro; Wesley e Giovane. Técnico: Ramón Díaz.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO JUVENTUDE

JUVENTUDE - Gabriel; Ewerthon, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Alan Ruschel; Luis Oyama, Jadson e Jean Carlos; Erick Farias, Lucas Barbosa e Gilberto. Técnico: Jair Ventura.