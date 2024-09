Corinthians e São Paulo decidem, neste domingo, o título do Brasileirão Feminino. Jogando diante da sua torcida, o time do Parque São Jorge tem a vantagem por ter vencido o jogo de ida por 3 a 1 em pleno MorumBis. A bola rola às 10 horas (horário de Brasília).

O Corinthians é o atual tetracampeão brasileiro, com cinco títulos ao todo. No ano passado, derrotou a Ferroviária pelo placar agregado por 2 a 1. O time de Araraquara chegou à decisão superando justamente o São Paulo nos pênaltis, após empate em 3 a 3 no agregado. Para o time tricolor, este seria o primeiro troféu da competição.

Corinthians x São Paulo na final do Brasileirão Feminino: onde assistir ao vivo e escalações Foto: Arte/Estadão

CORINTHIANS x SÃO PAULO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO FEMININO:

DATA : 22/09/2024.

: 22/09/2024. HORÁRIO : 10 horas (horário de Brasília).

: 10 horas (horário de Brasília). LOCAL: Neo Química Arena.

ONDE ASSISTIR CORINTHIANS x SÃO PAULO AO VIVO:

Globo (TV aberta).

(TV aberta). TV Brasil (TV aberta).

(TV aberta). SporTV (TV fechada).

(TV fechada). Canal GOAT (Youtube).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CORINTHIANS:

CORINTHIANS - Nicole Ramos; Paulinha, Daniela Arias, Mariza e Yasmim; Vitória Yaya, Victória Albuquerque e Duda Sampaio; Gabi Portilho, Jaque Ribeiro e Millene. Técnico: Lucas Piccinato.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SÃO PAULO:

SÃO PAULO - Carlinha; Letícia Alves, Kaká, Ana Alice e Bia Menezes; Robinha, Maressa, Aline Milene e Camilinha; Laryh e Mariana Santos. Técnico: Thiago Viana.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CORINTHIANS E SÃO PAULO:

15/09/2024 - São Paulo 1x3 Corinthians (Brasileirão Feminino - final - jogo de ida).