Coritiba x Santos na Série B: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Santos pode confirmar o seu retorno à elite do futebol nacional nesta segunda-feira, às 21h, diante do Coritiba, no estádio Couto Pereira, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro garante uma vaga entre os quatro primeiros colocados em caso de vitória.

Com 65 pontos, o Santos lidera a competição com uma margem folgada para o Ceará, quinto colocado, com 57. O título, no entanto, só pode ocorrer na próxima rodada, contra o CRB, no que pode vir a ser o último jogo da Vila Belmiro, já que o clube negocia a construção de uma nova arena.

Coritiba x Santos. Foto: Arte/Estadão

Contra o Santos, o Coritiba só cumprirá tabela, já que não tem mais chances de acesso e também não corre mais risco de rebaixamento. O clube paranaense pode, inclusive, poupar alguns jogadores e testar outros já pensando na temporada de 2025.

CORITIBA X SANTOS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA SÉRIE B

Data: 11/11/2024

11/11/2024 Horário: 21h (horário de Brasília)

21h (horário de Brasília) Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

ONDE ASSISTIR A CORITIBA X SANTOS AO VIVO

Premiere (pay-per-view)

(pay-per-view) SporTV (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CORITIBA

CORITIBA: Pedro Morisco; Natanael, Benevenuto, Bruno Melo e Jamerson; Zé Gabriel, Geovane Meurer (Matheus Bianqui) e Josué; Matheus Frizzo, Lucas Ronier e Júnior Brumado. Técnico: Jorginho.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SANTOS

SANTOS: Gabriel Brazão; Hayner, João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt, Sandry e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva. Técnico: Fábio Carille.

Publicidade

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CORITIBA E SANTOS