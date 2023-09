CR7 x Daronco: Cristiano Ronaldo fica enfurecido com árbitro brasileiro na Arábia Saudita; assista

Não são apenas os jogadores brasileiros que ficam irritados com os árbitros locais durante as partidas de futebol. Nesta sexta-feira, Anderson Daronco foi o responsável pela arbitragem do jogo entre Al-Nassr e Al-Ahli pelo Campeonato Saudita e viu Cristiano Ronaldo protagonizar uma reclamação efusiva contra suas decisões durante o duelo. Veja vídeo:

O lance que gerou revolta de Cristiano Ronaldo aconteceu aos 14 minutos do segundo tempo, quando o time do astro português derrotava o rival por 4 a 2. Os jogadores do Al-Nassr pediram um pênalti após dividida na grande área, mas Anderson Daronco mandou a partida seguir, assinalando apenas tiro de meta.

Cristiano Ronaldo comemora vitória do Al-Nassr sobre o Al-Ahli. Foto: Fayez Nureldine/ AFP

A partida terminou com vitória do Al-Nassr sobre o Al-Ahli por 4 a 3. Cristiano Ronaldo balançou as redes duas vezes e contou com o apoio do brasileiro Anderson Talisca para estabelecer a vantagem do Al-Nassr, de Luís Castro. No lado do Al-Ahli, Kessié, Mahrez e Al-Buraikan anotaram os gols. Assista aos lances:

Al-Nassr e Al-Ahli têm os mesmos 15 pontos após sete jogos disputados no Campeonato Saudita. Os dois clubes acompanham os rivais Al-Ittihad e Al-Hilal disputarem a ponta do torneio, com 18 e 17 pontos, respectivamente.