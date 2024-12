Criciúma x Flamengo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalação

Classificado para a Libertadores de 2025 por ter vencido a Copa do Brasil e sem chances de título no Brasileirão o Flamengo não tem mais interesses no campeonato. O técnico Filipe Luís já disse, porém, que a equipe vai brigar para conquistar a melhor posição possível. Para o jogo desta quarta o time tem desfalques importantes: Rossi, Léo Pereira e Alex Sandro estão fora por conta de dores no ombro direito, no músculo adutor da coxa direita e na panturrilha esquerda, respectivamente.

O Criciúma é o 17º colocado, com 38 pontos, dois a menos do que o Fluminense, primeiro time fora do Z-4, na 16ª posição, que tem 40 pontos. O Flamengo está em terceiro lugar, com 66 pontos, um a mais do que o Internacional, que ocupa a quarta posição com 65 pontos.