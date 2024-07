Criciúma x Fluminense no Brasileirão: onde assistir, horário e escalação

Criciúma e Fluminense se enfrentam na noite desta quinta-feira, 11, no estádio Heriberto Hülse, no interior de Santa Catarina, pela 16ª rodada do Brasileirão 2024. O duelo coloca frente a frente o tricolor carioca, lanterna isolado do campeonato, contra o Tigre, que quer se afastar do Z4 e se reabilitar da derrota no fim semana para o Vitória fora de casa.

Com 16 pontos e na 14ª posição, a equipe catarinense ainda tem dois jogos atrasados no calendário e terá para a partida o retorno do zagueiro Wilker Ángel, que já está à disposição do técnico Claudio Tencati após servir a seleção da Venezuela na Copa América. O treinador ainda tem o atacante Allano de volta, após cumprir suspensão. Uma outra possível mudança no onze inicial é entrada do meia Fellipe Mateus.

Criciúma recebe o Fluminense em jogo do Campeonato Brasileiro Foto: Arte/Estadão

Já o técnico Mano Menezes não terá o centroavante Germán Cano, suspenso. O lateral Diogo Barbosa e o volante André também estão liberados para jogar após cumprirem suspensão automática na última rodada. O técnico ainda tem dúvidas sobre a formação que montará no ataque, com Marquinhos, Alexsander e Keno na disputa pela posição.

CRICIÚMA X FLUMINENSE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 11/07/2024.

11/07/2024. Horário: 20h (horário de Brasília).

20h (horário de Brasília). Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciúma, Santa Catarina

ONDE ASSISTIR CRICIÚMA X FLUMINENSE AO VIVO

Premiere (pay-per-view);

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRICIÚMA

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel (W. Maia), Marcelo Hermes; Barreto, Ronald, Fellipe Mateus e Matheusinho; Bolasie e Arthur Caíke (Eder). Técnico: Claudio Tencati.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLUMINENSE

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos, Diogo Barbosa; André, Martinelli, Ganso; Marquinhos, Keno (Alexsander) e John Kennedy. Técnico: Mano Menezes.

