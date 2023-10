Croácia x Turquia: onde assistir, horário e escalação das equipes

Croácia e Turquia se enfrentam nesta quinta-feira, 12, a partir das 15h45 (horário de Brasília), na Opus Arena, em Osijek, no país do leste europeu. A partida é válida pelas Eliminatórias da Eurocopa e é um confronto direto pela liderança do Grupo D da fase preliminar da competição.

Líder do grupo, a Croácia chega para a partida invicta – tendo inclusive vencido a Turquia nesta Eliminatórias, em março. Caso vença, os visitantes abrem três pontos de vantagem na liderança da chave e encaminham sua classificação para a competição, que será disputada na Alemanha em 2024.

Já a Turquia, em cinco jogos, tem três vitórias e apenas uma derrota, justamente para o rival desta quinta-feira. Com dez pontos, a seleção pode assumir em definitivo a liderança do Grupo D e caminhar rumo à classificação para a Eurocopa. Na última edição, foi eliminada ainda na fase de grupos.

Croácia e Turquia se enfrentam pelas Eliminatórias da Eurocopa. Foto: Arte/Estadão

CROÁCIA X TURQUIA: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 12/10 (quinta-feira).

HORÁRIO: 15h45 (horário de Brasília).

LOCAL: Opus Arena, em Osijek, na Croácia.

ONDE ASSISTIR CRÓACIA X TURQUIA

ESPN

SporTV

ESCALAÇÕES DE CROÁCIA E TURQUIA

CROÁCIA - Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol e Barisic; Brozovic, Modric e Ivanusec; Kramaric, Perisic e Petkovic. Técnico : Zlatko Dalic.

- Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol e Barisic; Brozovic, Modric e Ivanusec; Kramaric, Perisic e Petkovic. : Zlatko Dalic. TURQUIA - Gunok; Çelik, Demiral, Söyuncü e Özkaçar; Yüsek, Kökçu e Çalhanoglu; Ünder, Aktürkoglu e Alper Yilmaz. Técnico: Stefan Kuntz.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CROÁCIA X TURQUIA