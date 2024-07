Cruzeiro x Juventude no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Em busca da reabilitação para seguir na briga por uma vaga na Copa Libertadores, o Cruzeiro recebe o Juventude nesta quarta-feira, 24, às 19 horas (horário de Brasília), no Mineirão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A derrota para o Palmeiras, por 2 a 0, fez o Cruzeiro estacionar nos 29 pontos e cair para o 7º lugar. O técnico Fernando Seabra tem os reforços do lateral Marlon, do volante Wallace e do atacante Dinenno, liberados pelo departamento médico. Desfalque certo é o meia Barreal, suspenso pelo 3º amarelo.

Cruzeiro e Juventude se enfrentam no Mineirão Foto: Arte/Estadão

Na 12ª colocação, com 21 pontos, o Juventude vem de um empate sem gols com o São Paulo. A partida marcou a estreia do técnico Jair Ventura, que para o jogo desta quarta-feira, 24, não tem o zagueiro Rodrigo Sam, o volante Jadson e o atacante Gilberto. Já o zagueiro Zé Marcos e o atacante Marcelinho estão à disposição após serem liberados pelos médicos.

CRUZEIRO X JUVENTUDE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 24/07/2024

24/07/2024 Horário: 19 horas (horário de Brasília)

19 horas (horário de Brasília) Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

ONDE ASSISTIR A CRUZEIRO X JUVENTUDE

Premiere (Pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRUZEIRO

Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Henrique; Matheus Pereira, Arthur Gomes e Gabriel Veron. Técnico: Fernando Seabra.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO JUVENTUDE

Juventude: Gabriel; João Lucas, Abner, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Luís Oyama e Jean Carlos; Erick Farias, Lucas Barbosa e Gabriel Taliari. Técnico: Jair Ventura.

Publicidade

ÚLTIMAS PARTIDAS DE CRUZEIRO X JUVENTUDE