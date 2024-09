Cruzeiro x Atlético-GO no Brasileirão: onde assistir, horário e escalação

Depois de estar próximo das primeiras posições na tabela, o Cruzeiro passa por uma sequência indigesta e está a cinco jogos sem vencer – duas derrotas e três empates no período. Na sétima colocação, está a seis pontos do Flamengo, primeiro clube no G-6, que dá classificação direta para a fase de grupos da Libertadores.

Do lado do Atlético-GO, o time continua brigando diretamente contra o rebaixamento. Na lanterna do Brasileirão, o time tem 18 pontos e está a seis do Fluminense, primeira equipe fora do Z-4. De acordo com levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o time de 90,4% de chance de ser rebaixado.