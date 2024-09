Cruzeiro x Libertad na Sul-Americana: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Fernando Diniz fará sua estreia no comando do Cruzeiro na noite desta quinta-feira, 26, diante do Libertad. O duelo pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana tem tudo para ser uma partida tranquila para o novo treinador, que tem uma vantagem de dois gols após o placar do jogo de ida, construído ainda com o técnico Fernando Seabra.

A bola rola às 21h30 no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O vencedor do duelo enfrentará o Lanús na semifinal da competição, que eliminou o Independiente Medellín, da Colômbia, nas quartas. Do outro lado da chave, o Corinthians passou pelo Fortaleza e duela contra Athletico-PR ou Racing, que jogam nesta quarta na Argentina.

A classificação para as semifinais da Sul-Americana ainda garante ao classificado uma premiação de 800 mil dólares, ou R$ 4,35 milhões na cotação atual. O time mineiro vai a campo com o que o torcedor já está acostumado a ver das arquibancadas. Diniz comandou apenas duas sessões de treinamento desde que chegou e terá para esta noite o retorno do lateral Walace, que estava fora por amigdalite. Na zaga, o treinador precisa decidir se vai no onze inicial com João Marcelo ou se segue com Villaba, titular nos últimos jogos com Seabra.

No time adversário, Óscar Cardozo segue fora por lesão e Villalba - xará do zagueiro cruzeirense - deve entrar no time titular. Merlini ou Riveros brigam por vaga no meio-campo, assim como Franco e Alejandro Silva.

CRUZEIRO X LIBERTAD: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA SUL-AMERICANA

Data: 26/09/2024.

26/09/2024. Horário: 21h30 (de Brasília).

21h30 (de Brasília). Local: Mineirão, Belo Horizonte, Minas Gerais

ONDE ASSISTIR A CRUZEIRO X LIBERTAD AO VIVO PELA LIBERTADORES

Paramount+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRUZEIRO X LIBERTAD

Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, Villalba (João Marcelo) e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Lautaro Díaz, Gabriel Veron e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO LIBERTAD

Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Diego Viera, Néstor Giménez e Matías Espinoza; Cristian Riveros (Bautista Merlini), Caballero e Iván Franco; Héctor Villalba, Gustavo Aguilar (Lezcano) e Roque Santa Cruz (Alexis Fretes). Técnico: Daniel Garnero.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CRUZEIRO E LIBERTAD