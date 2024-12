Cruzeiro x Palmeiras: emboscada, morte e prisões marcam duelo a portões fechados pelo Brasileirão

Com o clima quente nos bastidores, Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no Mineirão, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Na véspera do duelo entre as equipes, o noticiário foi marcado pela prisão de integrantes da Mancha Alviverde, principal organizada palmeirense, suspeitos de participarem da emboscada a um ônibus da Máfia Azul, uniformizada cruzeirense, que terminou com uma pessoa morta e 17 feridos. O episódio alertou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que determinou jogo com portões fechados.

Organizadas de Cruzeiro e Palmeiras têm histórico de conflito. A rixa se acentuou em 27 de outubro, quando o ataque da Mancha na Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, tirou a vida do cruzeirense José Victor Miranda, de 30 anos. Ele chegou a ser internado em estado gravíssimo em decorrência de ferimentos de queimaduras, mas não resistiu. O episódio seria uma “cobrança” de palmeirenses contra uma ação da uniformizada rival, também na Fernão Dias, em 2022, que terminou com espancamento de Jorge Luis Sampaio Santos, presidente da Mancha, e quatro torcedores feridos a tiros.

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, no Mineirão, em partida com portões fechados. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

PUBLICIDADE A Mancha Alviverde negou participação no ataque deste ano, enquanto a Máfia Azul citou “covardia” ao comentar a morte do integrante. “O choro da mãe do seu rival não traz a alegria da sua”, escreveu a uniformizada. O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) classificou o caso como “inaceitável” e determinou investigações por parte do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) por entender que “que algumas torcidas organizadas atuam como verdadeiras facções criminosas”. Após o episódio, a Federação Paulista de Futebol (FPF) acatou a recomendação do MP-SP e proibiu a Mancha Alviverde de entrar em estádio de São Paulo. A determinação já dura pouco mais de um mês.

12 presos e presidente foragido

A investigação foi iniciada pela Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade). Um dos suspeitos que tinha um pedido de prisão contra si teve a determinação revogada após a própria delegacia reconhecer que errou em pedir a prisão de Henrique Moreira Lelis, que estava a 400 quilômetros de onde o crime aconteceu.

Nas últimas semanas, as diligências passaram a ser tocadas pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Ao todo, 12 pessoas já foram presas por suspeita de envolvimento no ataque da Mancha aos cruzeirenses, sendo dez somente nesta terça-feira, 3. Entre eles está o advogado Luiz Ferretti Junior, que também atuava como representante da Mancha Alviverde. Eles foram identificados pela Polícia Civil de São Paulo pela emissão de sinais de celulares dos suspeitos e imagens de câmeras de segurança.

Jorge Luis Sampaio permanece foragido. Um dos presos foi identificado como Alekssander Ricardo Tancredi, de 31 anos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), o integrante da organizada palmeirense foi indiciado por homicídio, lesão corporal, dano, tumulto e associação criminosa.

Alekssander Ricardo Tancredi, de 31 anos, foi o primeiro integrante da Mancha Alviverde é detido após operação da Polícia Civil. Foto: Reprodução/TV Globo

Morte reacende debate por torcida única e CBF pede portões fechados

A morte do torcedor cruzeirense reacendeu o debate sobre a implementação de torcida única no restante do País. Desde abril de 2016, o MP-SP, em conjunto com a SSP-SP e a FPF, definiram que as principais rivalidades de São Paulo passariam a ser disputadas com torcida única do mandante. A decisão está em vigor no Estado para partidas de Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, Guarani e Ponte Preta. Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentaram cinco vezes em 2024 somente com a presença dos torcedores do time mandante.

O Tribunal de Justiça de São Paulo deseja ampliar a medida na capital paulista em partidas do Palmeiras diante do Flamengo e Cruzeiro. Para o confronto desta quarta-feira entre paulistas e mineiros, a CBF enviou um ofício aos clubes determinando que a partida seja realizada com portões fechados. A entidade afirma que tomou a decisão para garantir a segurança de todo e qualquer torcedor e cidadão diante dos severos riscos” expostos pelo Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG) e pela Polícia Militar local.

O Governo de Minas Gerais recorreu à Justiça comum para que a partida tivesse a presença dos torcedores cruzeirenses, mas a CBF destacou a falta de tempo hábil para a montagem do esquema de segurança por parte da Polícia Militar. Pedro Lourenço, dono da SAF celeste, criticou a decisão da CBF. “Não concordamos com isso”, comentou. “Não faz sentido punir os torcedores do Cruzeiro pela barbárie da Mancha Verde.”

Pedro Lourenço criticou jogo com portões fechados entre Cruzeiro e Palmeiras. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Jogo-chave para o título

A partida entre Cruzeiro e Palmeiras pode ser determinante para a definição do título Brasileiro. Os palmeirenses precisam vencer e torcer para o Internacional derrotar o líder Botafogo para recuperar a liderança — as partidas ocorrem simultaneamente, às 21h30. Os paulistas têm 70 pontos, contra 73 dos cariocas, mas levam a melhor no saldo de gols (28 a 27).